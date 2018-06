'The Joker' de Jared Leto tendrá su propia película y estaría ambientada en 'Suicide Squad'

Warner y DC Comics alistan un nuevo proyecto para volver a la pantalla grande con un nuevo éxito. El personaje estrella en esta ocasión sería 'The Joker' ( Jared Leto ) en una nueva película en solitario.



Según el portal Variety , el mismo Leto sería el producto ejecutivo de la nueva cinta que se desarrollaría en el mismo universo que 'Suicide Squad' .



A este proyecto se suma uno anterior que desde agosto del año pasado se viene evaluando en DC Comics . Se trata de otra cinta de The Joker centrada en los orígenes del personaje. La cinta estaría producida por Martin Scorsese , dirigida por Todd Phillips y los últimos rumores apuntan a Joaquin Phoenix como el villano estrella.



¿Será acaso una sobredosis de The Joker ? Esperemos que las cifras esta vez jueguen a favor de DC Comics .