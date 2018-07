Warner Bros y Joaquin Phoenix cerraron el trato oficialmente para que sea The Joker , el antagonista clásico de Batman . La propuesta que se le puso al frente fue aceptado para así contar la historia de los orígenes de este icónico personaje de DC Comics .

El acto habló con el medio Collider sobre el gran reto que tiene por delante tras aceptar el papel: "Invierto mucho tiempo y consideración cuando tomo decisiones. Entonces, de alguna manera, el proceso obviamente es leer un guión y conocer al cineasta y luego continuar teniendo reuniones y discusiones con Todd [Phillips], quien es muy impresionante y parece tener una comprensión muy interesante de este mundo y de lo que está tratando de decir. Entonces, trabajar con él en este proyecto en particular se siente único, es su propio mundo en algunos aspectos, y tal vez, sobre todo, me da un susto de mierda o algo por el estilo. También podría ser lo que más te asusta ".

El miedo de no hacer un papel relevante en Hollywood puede relacionarse a la gran reinvención de The Joker de Heath Ledger y lo duramente criticado que fue Jared Leto por la película Suicide Squad.

Joaquin Phoenix añadió que era algo para lo que ese estaba preparando con mucha anticipación: "Hace tres o cuatro años, llamé a mi agente y le dije: '¿Por qué no quieren tomar uno de estos personajes y hacer una película de bajo presupuesto, un estudio de personajes, y por qué no tomar a uno de los villanos ? 'Y pensé,' No se puede hacer el Joker, porque, ya sabes, es solo que no se puede hacer ese personaje, se acaba de hacer. 'Así que estaba tratando de pensar en otros personajes, y él dijo' Arreglaré una reunión general con Warner Bros. 'Y dije:' No voy a ir, no puedo ir a una reunión general '. Así que me olvidé por completo de eso, y entonces me enteré de esta idea , Yo estaba como, 'Oh, eso es tan emocionante, ese es el tipo de experiencia que quería tener, con una película basada en un personaje de cómic.' Me sentí como si pudiera obtener algo en la pantalla ".