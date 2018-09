The Joker: Joaquin Phoenix aparece como el gran villano de Batman [FOTOS]

Joaquin Phoenix en el encargado de dar vida a The Joker en una nueva película que narrará su origen antes de ser el gran villano de Batman. Aún es un misterio cómo lucirá Phoenix con la caracterización total del personaje, pero de momento podemos ver cómo es la interpretación de un Joker más "normal".



Una serie de imágenes del set de grabación muestran a Joaquin Phoenix interpretando el papel de The Joker con una caracterización muy singular, con un estado físico y un atuendo bastante singulares.



Fue el director Todd Phillips quien compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de Joaquin Phoenix como The Joker. En la legenda de la imagen, Phillips escribrió "Arthur", haciendo referencia al nombre real del antagonista llamado Arthur Fleck.



Joker se estrenará el 4 de octubre de 2019. Cuenta con la actuación de Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron y Zazie Beetz.

