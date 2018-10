'The Joker' traería de vuelta este recordado Batimóvil, según un video filtrado en YouTube

¿Qué tan 'retro' será la nueva película de The Joker con Joaquin Phoenix? Ya lo hemos visto en acción en el metro de Nueva York, con un atuendo que nos recuerda a las primeras versiones televisadas de Batman.



La respuesta parece no estar muy lejos, debido a que un video muestra al supuesto Batimóvil en el set de rodaje de The Joker. Fue el usuario THEMAJESTIRIUM1 en YouTube quien aseguró haber visto el vehículo de Batman en plena calle, cerca a la zona de grabación.



¿Qué sentido tiene el viejo Batimóvil en la nueva película de The Joker? Puede tratarse, por ejemplo, de un vehículo de colección que pasaba por las calles de Nueva York o alguien interesado en aprovechar los rumores de la película en redes sociales. Ustedes son libres de opinar.