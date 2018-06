El Universo Marvel cuenta con objetos increíble: el escudo del Capitán América , el martillo de Thor , el guantelete del infinito de Thanos en "Avengers: Infinity War" . .. Pero ninguno ha sido un verdadero reto para Russell Bobbitt , el especialista en réplicas de Marvel .



En una entrevista a IMDb , Bobbit cuenta su difícil trabajo de fabricar réplicas de armas, armaduras y otros objetos para el Universo Marvel . La más compleja de todas es nada menos que el primer reactor ARC que aparece en Iron Man y que Tony Stark monta en la cueva en la que le tienen prisionero ¿La razón? Bobbit no trabajó directamente sobre la pieza.



"La escena más compleja en la que he trabajado es la de la cueva en la primera película de Iron Man. En ella se ve a Robert Downey Jr ensamblando el primer reactor ARC. Esa escena define completamente el personaje de Iron Man en ese momento, así que tuvimos que enseñarle electrónica a Robert para que los primeros planos de él soldando el dispositivo fueran lo más realistas posibles" , contó al IMDb .



Tony Stark fabricando el reactor ARC (Foto: Marvel) Tony Stark fabricando el reactor ARC (Foto: Marvel)

El trabajo de Bobbit puede resultar determinante según las características y el diseño de sus réplicas. Por ejemplo, él no tuvo ni idea del futuro que le esperaba al guantalete del infinito en su primera aparición en la pantalla grande.



“Kevin Feige se me acercó un día cuando estábamos rodando Thor y me dijo: -Oye, necesitamos un guantelete que se va a ver en segundo plano en una escena muy corta.- En aquel entonces no tenía ni idea de que protagonizaría su propia película” , contó.