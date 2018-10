¿Venom 2 será para mayores de edad? El director Ruben Fleischer resuelve esta duda

El director de Venom , Ruben Fleischer, dio su punto de vista sobre las escenas postcréditos de la cinta y en especial de la aparición de Woody Harrelson como el futuro Carnage en una próxima entrega.



"Mantengo una estrecha relación con Woody. Es uno de mis actores favoritos, si no mi favorito. Y es un extraordinario ser humano. Así que, cuando pensamos en incluir esa escena postcréditos [de Venom] para dar un potente fondo a una futura secuela, la primera persona en la que pensé de forma egoísta fue en Woody. Quiero darle la oportunidad y licencia de volverse completamente loco, y creo que es completamente capaz y digno de ver algo así", dijo el cineasta.



Respecto a la violencia y la clasificación de edad para la audiencia, Fleischer adelantó que la secuela de Venom mantendrá la restricción para mayores de 13, a pesar de las críticas.



"Cuando escuchas la palabra Matanza (Carnage, en inglés), la única cosa que se te puede venir a la cabeza es la de una secuela de clasificación R. Pero si conoces su historia, en los cómics no hay ninguna R por ningún lado. Es un alma torturada. No es sobre lo que hace, porque nunca ha sido explícito del todo. No hay que enseñar como desgarra o asesina, sino cuál es su motivación. Cómo nace, cómo se siente.. Si quieres tener éxito con un villano, que sea uno por el que la gente pueda sentir algo", agregó.