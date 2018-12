Venom | se confirma la secuela de la cinta del simbionte

Tom Hardy volverá a ser Venom en una nueva cinta. El simbionte se llevó las peores críticas de los medios especializados, pero esto no se reflejó en la aceptación que recibió por parte de la comunidad.

Jeff Pinker, guionista de la cinta, fue quien se encargó de confirmar la secuela del antihéroe de Marvel. En el programa Discussing Film comentó que ya está trabajando en una segunda parte.

" No puedo decir otra cosa, pero está sucediendo", añadió.



Con mucho cuidado no revelar spoilers, el encargado del guión de Venom 1 dijo que por el momento él está fuera del argumento de la secuela. No obstante, las escenas post-créditos de la recuente película ya nos adelanta algo.

Carnage será interpretado por Woody Harrelson. Recordemos que justo al final el mismo actor sale diciendo que se liberará de prisión y habrá venganza, muerte y destrucción. Estas escenas fueron propuestas para dejar abierta la propuesta de una segunda parte de Venom , la cual ya es oficial.