Venom es un personaje que muchos conocen como el mayor enemigo de Spider-Man. Este simbionte ha tenido diversas modificaciones con respecto a su historia y sus portadores, aunque en todos siempre coincide que viene del espacio exterior. ¿Quieres saber más de este curioso personaje que saltó a la pantalla grande con Tom Hardy recientemente? Aquí te contamos todo sobre Venom.

1. ¿Quién es Venom? Origen e historia

Venom es un personaje que ha sido adaptado a series de televisión, animadas, películas y videojuegos. Apareció por primera vez en Marvel Super Heroes: Secret Wars #8 que se publicó en diciembre de 1984. En esta historia, varios héroes de Marvel se encuentran luchando contra Galactus. Por error, Spider-Man intenta utilizar una máquina de trajes y de casualidad libera un líquido negro extraño.

Este sería Venom , el simbionte que en esta ocasión se presentó como una simple masa oscura adhiriéndose al traje de Spider-Man, otorgándole más fuerza y eliminando el anterior. Peter Parker no tiene mucho tiempo de reaccionar, ya que poco tiempo después viene el Profesor X para anunciar que Galactus está a punto de devorar el planeta y tienen que enfrentarlo.

De regreso a la tierra, Spider-Man descubrió que era un ser vivo que necesitaba de un huésped e intentaba adherirse permanentemente con él por las ventajas que le daba a sus poderes. Sin embargo, Venom comenzó a poseerlo mientras dormía. Luego de descubrir su principal debilidad, Peter lleva a Venom a un campanario y lo obliga a escapar de él, dejándolo "malherido" y con un odio hacia su huésped que compartiría con sus futuros compañeros.

2. ¿Quiénes han sido los portadores de Venom?

Luego de su enorme éxito como el principal enemigo de Spider-Man , Venom protagonizó diversos cómics que explicaron un poco más de su origen. Él es parte de la raza Kyntar, una raza alienígena de simbiontes que se unen a huéspedes para poder sobrevivir, dotándoles de fuerza y resistencia increíbles. Estos no son malvados por naturaleza, pero la unión con "malos" compañeros los corrompen y se convierten en entes llenos de ira.

2.1 El primer portador: desconocido

No se sabe quién fue la primera unión de Venom, pero los cómics apuntan que fue un anfitrión malvado que lo convirtió en un monstruo adicto a la violencia. A partir de aquí el simbionte se corrompe y su misma raza lo encierra en una pequeña prisión, lanzándolo al Battleworld.

2.2 Segundo portador: Deadpool

Al parecer, Deadpool encontró a Venom mucho antes que Spider-Man, convirtiéndolo en el primer humano en unirse con el simbionte. Él se dio cuenta que era un ser vivo y que estaba uniéndose con sus pensamientos. Temiendo esto, volvió a encerrar a Venom en su prisión cápsula donde lo había encontrado

2.3 Tercer portador: Peter Parker

Durante una pelea con Galactus, Peter utiliza el simbionte de casualidad para reparar su traje en el Battleworld. De regreso a la tierra, reconoce a Venom como un ser vivo que intenta adherirse a él con pensamientos malvados, por lo que decide deshacerse de él lográndolo finalmente en la cima de una iglesia.

2.4 Cuarto portador: Eddie Brock

Es con este anfitrión con quien el simbionte se comienza a identificar con el nombre de Venom. Eddie Brock es un periodista que trabajó por mucho tiempo en diarios amarillistas luego de que Spider-Man revelara que él escondía información de un asesino solo para obtener las primicias. Devastado, va a una iglesia y es aquí donde Venom se une con él.

El odio de ambos hacia Spider-Man convirtió a este huésped en la perfecta combinación de maldad para terminar de corromper al simbionte. Esta es la versión que más conocen los fans y la que fue adaptada al cine recientemente con la película homónima.

2.5 Anne Weying

La exmujer de Eddie Brock también tuvo una unión con Venom. La primera vez fue para salvarse ya que estaba gravemente herida y la segunda porque fue utilizada como un cebo para atraer a Brock. Lastimosamente, sus acciones mientras era poseída por el simbionte fue demasiado para ella y se suicidó.

2.6 Angelo Fortunato

El hijo de "El Don" fue el huésped breve de Venom, el cual lo abandonó por ser demasiado débil mientras estaba entre unos edificios, cayendo al piso y matándose.

2.7 Mac Gargan

Este villano de bajo nivel también se unió al simbionte, otorgándole nuevas habilidades. Utilizó implantes electrónicos para poder controlarlo, pero no resultó ser una buena unión, siendo derrotado posteriormente por Spider-Man y capturado por el gobierno estadounidense.

2.8 Capitana Marvel

Así como lo leen. Carol Danvers también se unió al simbionte de manera breve cuando este abandonó el cuerpo de Mac Gargan. Spider-Man le ayuda a separarse de Venom poco después y es encerrado por los Estados Unidos.

2.9 Flash Thompson

A pesar que muchos lo recuerdan como un abusador que molestaba a Peter Parker, luego de la escuela él se alistó para ir a la Guerra de Irak, donde perdió ambas piernas. Gracias a un proyecto secreto del ejército estadounidense, Flash se une al simbionte y lo mantiene bajo control con ayuda de unas drogas. Venom se convierte en una fuerza del bien junto al soldado Thompson y también vuelve a conectarse con la mente colectiva de los Klyntar, siendo purificado por miembros de su raza.

3. ¿Quién es Eddie Brock?

Edward Allan Charles Brock se inspiró en el escándalo de Watergate para convertirse en periodista. Como parte del Daily Globe, escribió muchos artículos interesantes, aunque su padre no lo terminaba de aceptar. Se casó con Anne Weying y todo parecía ir bien en su vida, hasta que apareció el "Devorador de Pecados".

Este fue un asesino a sangre fría al que Brock conoció y decidió proteger su identidad bajo la Primer Enmienda. Sus numerosos artículos atrajeron la atención de la policía, quien obligó a Eddie que escribiera una exclusiva revelando el nombre del asesino.

Sin embargo, Spider-Man reveló finalmente la verdadera identidad del "Devorador", dejando en ridículo a Eddie Brock. Perdió su trabajo, su esposa lo dejó y su padre se decepcionó completamente de él. Sobrevivió escribiendo artículos basura para diarios populares e intentó hacer ejercicio para olvidarse de todo, cosa que no logró.

Fue así como decidió suicidarse, yendo a la iglesia para pedir perdón debido a lo que estaba a punto de hacer. Coincidentemente, Venom se encontraba allí moribundo, encontrando en Brock el huésped ideal que necesitaba para sobrevivir y alimentarse de sus inestables emociones.

4. ¿Cuáles son los poderes de Venom?

Venom ofrece una serie de ventajas a su huésped y que ha cambiado con el tiempo, agregando o quitando habilidades dependiendo del cómic. Estas son las más importantes:

4.1 Gran Fuerza:

Muchas veces se ha comparado la fuerza de Venom con personajes como Juggernaut, ya que es capaz de levantar más de 70 toneladas y mucho más dependiendo de la calidad de su huésped.



4.2 Resistencia:

Venom es enormemente resistente, soportando desde golpes físicos hasta disparos de armas, aunque es vulnerable al calor y las ondas sonoras.



4.3 Vigor sobrehumano:

Gracias a su sentido de supervivencia, el simbionte también permite que su portador se adapte increíblemente a cualquier ambiente extremo.



4.4 Factor de curación:

Desde heridas leves hasta enfermedades mortales como el cáncer, Venom protege a su portador permitiéndole regenerarse más rápido que cualquier otra medicina. Incluso, en algunos cómics ha regenerado a su huésped una vez cortada su cabeza o destruido totalmente su abdomen.



4.5 Memoria Genética:

Cuando se une a un nuevo personaje, Venom utiliza su poder como simbionte para compartir memorias y sentimientos con su portador, incluso llega a absorber poderes como fue el caso de Spider-Man, dándole esta habilidad también a Eddie Brock y revelando la identidad del arácnido.



4.6 Detección de descendientes:

Si existen algunos sucesores de Venom, él es capaz de identificarlos si están cerca.



4.7 Creación de telarañas simbiontes:

Gracias a su memoria genética, Venom consiguió los poderes de Spider-Man, cosa que replica con su propio ser, lanzando pedazos de simbionte para poder moverse.



4.8 Manipulación de su biomasa:

La transformación del cuerpo de Venom es una de sus habilidades menos aprovechadas por Eddie Brock, pero otros simbiontes como Carnage si utilizan: la manipulación de su biomasa para crear armas y escudos.



4.9 Camuflaje:

Venom tiene la capacidad de modificar su piel para imitar cualquier vestimenta o traje y así ocultarse a la vista de todos.



4.10 Veneno:

El motivo principal de su nombre. Venom tiene una poderosa toxina que crea en sus dientes.



5. ¿Cuáles son las debilidades de Venom?

Las principales debilidades de Venom son las ondas sónicas y el calor. Solo basta una granada o una bomba sónica para eliminarlo. Es por eso que Spider-Man pudo derrotarlo en un campanario de una iglesia, al golpear muchas veces la campana y debilitando a Venom con esas ondas sonoras.

6. ¿Cuántas versiones de Venom hay en Marvel Comics?

Venom ha tenido diferentes apariciones a lo largo de los cómics de Marvel, dependiendo principalmente de su huésped. Además, ha tenido también algunas reinvenciones, aunque sus poderes y debilidades se han mantenido siempre.

7. ¿Cuáles son los cómics de Venom?

Venom: Lethal Protector

Venom: Deathtrap - The Vault

Venom: Funeral Pyre

Venom: The Madness

Venom: The Enemy Within

The Incredible Hulk vs. Venom

Venom: The Mace

Venom: Nights of Vengeance

Venom: Separation Anxiety

Venom: Carnage Unleashed

Venom Super Special

Venom: Sinner Takes All

Rune vs. Venom

Venom: Along Came A Spider

Venom: The Hunted

Venom: The Hunger

Venom: Tooth and Claw

Venom: On Trial

Venom: License to Kill

Flashback - Venom: Seeds of Darkness

Venom: Sign of the Boss

Venom: The Finale

Spider-Man: The Venom Agenda

Venom (vol. 1)

Venom/Carnage

Venom: Dark Origin

Dark Reign: Sinister Spider-Man

The Amazing Spider-Man Presents - Anti-Venom: New Ways to Live

Venom/Deadpool: What If?

Venom (vol. 2)

Venom: Space Knight

Venom (vol. 3)

Edge of Venomverse

Venomverse War Stories

Venomverse

Venomized

Venom (vol. 4)



8. Venom en el cine, la televisión y los videojuegos

8.1 Televisión:

Spider-Man

Spider-Man Unlimited

The Spectacular Spider-Man

Ultimate Spider-Man

Phineas y Ferb: Misión Marvel

Hulk y los agentes de S.M.A.S.H.

Lego Marvel Super Heroes: Maximun Overload

Marvel’s Spider-Man

Avengers Assemble

Guardians of the Galaxy



8.2 Videojuegos:

The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety

The Amazing Spider-Man: Lethal Foes.

Spider-Man 1995

X-Men: Mutant Academy 2

Ultimate Spider-Man

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects

Marvel: Ultimate Alliance

Spider-Man 3

Spider-Man: Friend or Foe

Spider-Man: Web of Shadows

Marvel: Ultimate Alliance 2

LittleBigPlanet – Marvel Costume Kit 3

Spider-Man: Shattered Dimensions

Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Marvel Super Hero Squad Online

The Amazing Spider-Man

Marvel Avengers: Battle for Earth

Marvel Heroes

Lego Marvel Super Heroes

The Amazing Spider-Man 2

Disney Infinity: Marvel Super Heroes

Marvel: Future Fight

Marvel Puzzle Quest

Spider-Man Unlimited

Marvel Avengers Academy

Marvel vs. Capcom: Infinite

Lego Marvel Super Heroes 2



8.3 Cine:

Trilogía de Spider-Man – Spider-Man 3

Serie de The Amazing Spider-Man – The Amazing Spider-Man 2

Universo Cinematográfico de Sony – Venom



La película de Venom: fecha de estreno, sinopsis, personajes y actores

Sinopsis:

Eddie Brock (Tom Hardy) es un consolidado periodista y astuto reportero que está investigando una empresa llamada Fundación Vida. Esta fundación, dirigida por el eminente científico Carlton Drake (Riz Ahmed), está ejecutando secretamente experimentos ilegales en seres humanos y realizando pruebas que involucran formas de vida extraterrestres y amorfas conocidas como simbiontes.



Durante una visita furtiva a la central, el periodista quedará infectado por un simbionte. Comenzará entonces a experimentar cambios en su cuerpo que no entiende, y escuchará una voz interior, la del simbionte Venom, que le dirá lo que tiene que hacer. Cuando Brock adquiera los poderes del simbionte que le usa como huésped, Venom tomará posesión de su cuerpo, convirtiéndole en un despiadado y peligroso súpervillano



Fecha de estreno:

Venom se estrenó el 5 de octubre del 2018 en todos los cines alrededor del mundo.



Personajes:

Tom Hardy como Eddie Brock (Venom)

Michelle Williams como Anne Weying

Riz Ahmed como Carlton Drake (Riot)

Scott Haze como Roland Treece el Guardia de Seguridad

Reid Scott como Dr. Dan Lewis

Jenny Slate como la Dr. Dora Skirth

Melora Walters como Maria la mujer sin hogar

Woody Harrelson como Cletus Kasady

Peggy Lu como Mrs. Chen

Malcolm C. Murray como Lewis Donate

Sope Aluko como Dr. Collins

Wayne Pére como Dr. Emerson