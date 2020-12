“Wonder Woman 1984″ es, sin lugar a dudas, una secuela exitosa que supera al original de diferentes maneras. Sin embargo, un tema aún no termina de convencer a los fans, y se relaciona con el regreso de Steve Trevor. Hace algunos meses se supo que este personaje regresaría de la mano con Chris Pine, confundiendo a muchos sobre las circunstancias de su resurrección.

Ahora, la cinta se estrenó en HBO Max con Gal Gadot regresando como la guerrera amazona titular, una vez más dirigida por Patty Jenkins, coescrita con Geoff Johns y David Callaham. La película es una secuela directa de “Wonder Woman” del 2017 está ambientada esta vez décadas antes de las entregas anteriores del DCEU.

La cinta ve a Diana Prince enfrentarse a la místicamente transformada Barbara Minerva en Cheetah, así como al megalomaníaco que concede deseos, Maxwell Lord. En una parte de la trama, más pronto que tarde, el deseo de Diana se cumple: que Steve Trevor, su primer y único amor, vuelva a la vida.

¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo se explicó en el guion el regreso de Chris Pine a la película? Curiosamente, todas las teorías sobre su supervivencia después de la primera cinta fueron descartadas, mostrando efectivamente que Trevor había resucitado. Esto es lo que dice Screenrant sobre ello.

¿CÓMO REVIVIÓ STEVE TREVOR EN “WONDER WOMAN 1984″?

Barbara y Diana encuentran la Piedra del Sueño mientras estaban en el Smithsonian (Foto: Warner Bros.)

La trama de “Wonder Woman 1984″ gira en torno a la Piedra del Sueño, un artefacto fantástico que aparentemente concede un deseo a quien lo tiene, pero el objeto tiene un aspecto maldito, ya que le quita a la persona que pidió su sueño algo muy preciado para ellos, posiblemente lo más preciado que tenga.

La Piedra del Sueño llega a ser poseída por el Smithsonian, donde entra en contacto con Wonder Woman que lleva una vida sin amor verdadero desde los acontecimientos de la primera película. Barbara Minerva pide un deseo que la lleva a adquirir los poderes de Wonder Woman, y por su parte Diana pide que Steve Trevor regrese.

Steve luego hace su regreso mágico al día siguiente, rastreando a Diana en una fiesta con la esperanza de descubrir las circunstancias que rodearon su resurrección. Si bien parece verse como una persona diferente a todos los demás, interpretado por el actor Kristoffer Polaha, Diana lo ve exactamente como lo recordaba.

Wonder Woman ve en Steve Trevor su deseo concedido (Foto: HBO Max)

La película continúa explicando que Steve Trevor básicamente se ha apoderado del cuerpo de alguien que ya existió, una persona que ha vivido su propia vida. Steve lleva a Diana de regreso a su apartamento donde vivió la vida de un soltero típico. Es un poco desordenado, no hay decoraciones y su ropa está por todos lados.

Ahora, no se explica realmente como funciona la Piedra del Sueño exactamente. No se sabe si esta persona no existía antes del deseo de Diana y la realidad llegó al mundo para adaptarse a la resurrección de su amado, o si es una persona que existió antes de que Wonder Woman deseara que Steve Trevor regresara y que Steve simplemente se hizo cargo de su cuerpo.

Si bien se dejó en claro que este hombre tenía una vida en progreso, ¿todo esto no pudo haber sido creado por la piedra también?. El cuerpo en el que estaba Steve tenía un hogar donde estableció varios pasatiempos. Steve incluso reconoció que la persona no identificada tenía una carrera en ingeniería.

Chris Pine como Steve Trevor en "Wonder Woman 1984".

Sin embargo, eso fue lo más lejos que llegó. La pareja no pensó en quién era él, qué pudo haberle sucedido en su conciencia o si tenía algún tipo de familia que pudiera extrañarlo. Simplemente se dedicaron a sus aventuras, Steve fascinado por una segunda oportunidad en la vida y Diana contenta de tener a su amor.

Aunque estaba relacionado con el tema de “Wonder Woman 1984″, con los héroes cayendo presa de la misma debilidad humana que el resto del mundo, nunca hubo ningún momento de conflicto en esto, siendo una de las cosas más criticadas de la película. En resumen, Steve Trevor volvió gracias a la Piedra del Sueño con el cuerpo de otra persona, por lo que no fue una resurrección completa como tal.

Diana tiene que renunciar a su mayor deseo para tener de vuelta sus poderes (Foto: HBO Max)