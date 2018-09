Totalmente inesperado. ' X-Men: Dark Fenix ' ya cuenta con sus primeras imágenes; no obstante, se trata de una filtración clandestina de baja calidad. Los mutantes regresarán a la pantalla grande con una nueva aventura, en la que, al parecer, Fenix libera su poder.

El encargado de grabar las imágenes podría hacer sido uno del equipo de producción, ya que se ve que es una emisión en un cine. Esta producción podría llegar a ser de las últimas que Fox controle a su totalidad, luego de que Disney concrete el reclamo de los personajes para ser entregados a Marvel Studios.

Se puede escuchar en el material filtrado la canción The End de The Doors, pieza musical utilizada también en otras producciones como Apocalipsis Now o los Simpson. Los diálogos están en ruso, por lo que la trama sigue bajo secreto.

Por el momento, Fox todavía no ha realizado un comunicado oficial, ni ha publicado el traíler oficial de 'X-Men: Dark Fenix '. Habrá que esperar para conocer más acerca de esta cinta de los mutantes.