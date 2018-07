Las megaproducciones de Marvel inspiran a los fans del cómic más creativos en todo el mundo. Hoy veremos una adaptación muy interesante: la intro de Thor: Ragnarok al estilo de un anime japonés.



El video fue pulicado por no name Animation en YouTube y suma más de 600 mil reproducciones . Las imágenes muestran a los personajes de la cinta de Marvel al estilo de los animes, con encuadres cerrados y una pequeña leyenda en japonés.



"Amigo... Has matado mi perspectiva de Thor Ragnarok y de Mahouka Koukou No Rettousei al mismo tiempo, y de una buena manera" y "Gracias YouTube por hacer cosas como estas" son algunos de los comentarios más populares en la plataforma de video.

