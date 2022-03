¿Quién es María Dolores dos Santos? La madre de Cristiano Ronaldo es una de las celebridades más importantes de Portugal. La fama de su hijo se ha replicado en ella, sobre todo por la historia de los inicios del actual goleador del Manchester United. Si bien se habla más de Georgina Rodríguez, la estrella de “Soy Georgina” que le ha dado esta cantidad de nietos, María Dolores es una de las mujeres más importantes de CR7 Te contamos todo lo que se sabe de ella.

En la actualidad, la figura pública se mantiene activa en las redes sociales y es una de las voces más influyentes de su país, sobre todo cuando se busca saber del astro del fútbol.

Su madre ha sorprendido en varias oportunidades, a pesar de que en un inicio se mantenía en reserva. En su biografía “Madre coraje”, contó que Ronaldo era un niño no esperado y que hasta intentó interrumpir su embarazo.

También volvió a enamorarse tras la muerte de su esposo, José Dinis Aveiros. En la actualidad, de acuerdo a la prensa de Portugal, se encuentra en una relación sentimental con José Andrade, quien trabajaba con jardinero cuando conoció a la familia de Cristiano Ronaldo.

Madre e hijo cuando CR7 formó parte del club italiano Juventus. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ SE CONOCE DE MARÍA DOLORES DOS SANTOS, LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO?

¿Dónde nació?

María Dolores dos Santos, madre de Cristiano Ronaldo, nació en Machico, Madeira, en Portugal, el 31 de diciembre de 1954, por lo que, en 2022, cumple 68 años. Se casó con José Dinis Aveiro, quien tenía problemas con el alcohol. Sus primeros años casados fue difícil por las carencias económicas.

María Dolores dos Santos Aveiro y Cristiano Ronaldo son inseparables cuando están juntos. (Foto: AFP)

¿A qué se dedica?

Sin lugar a dudas, tener a un hijo famoso como Cristiano Ronaldo la convirtió en una celebridad de Portugal. De esta manera, María Dolores dos Santos ha trabajado en el mundo del espectáculo y ha sido imagen de diferentes marcas. También ha participado en el cine, dándole voz a Avo Rosa en la película animada “Snow”.

María Dolores dos Santos Aveiro junto a su hijo Cristiano Ronaldo, en Madrid, España. (Foto: Getty Images)

¿Cómo fue su lucha contra el cáncer?

A la madre de CR7 se le diagnosticó con cáncer de mama en 2007, pero logró vencer a la enfermedad tras una serie de radioterapia. Sin embargo, se ha sabido que mantiene controlando su estado de salud con medicación. En la actualidad, es una mujer que se cuida más debido a lo vivido hace 15 años aproximadamente.

María Dolores dos Santos en una fotografía en las redes sociales. (Foto: Dolores Aveiro / Instagram)

¿Por qué no asiste a los partidos de CR7?

María Dolores dos Santos no suele ir a ver a su hijo en el campo de fútbol. Prefiere asistir a los encuentros en los que no hay algo importante de por media, porque teme que su inestabilidad en el estado le afecta a Cristiano Ronaldo de alguna manera.

“En Champions no iré nunca más. Un día fui y me desmayé en la tribuna. Mi corazón se desbocó. Solamente voy cuando no hay apenas nada en juego. Además, Cristiano sabe que si estoy en el estadio mi gran sensibilidad puede causarme problemas. Eso le causaría estrés”, contó en una entrevista a L’Equipe.

¿Qué comparte en redes sociales?

María Dolores dos Santos tiene más de 2.5 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Suele compartir fotografías de su vida diaria, los lugares que visita y, por su puesto, los momentos especiales que vive junto a su familia, donde Cristiano Ronaldo tiene un lugar especial. Sus publicaciones siempre tienen una alta interacción con los seguidores de CR7.

