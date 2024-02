Tras los eventos de la tercera temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “El Arco del Herrero”, los fanáticos del anime basado en la serie de manga homónima escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge esperan con ansias la adaptación del décimo arco, que lleva el título de “To the Hashira Training Arc” (“Arco de Entrenamiento de los Hashira”).

Debido a que se trata de un arco corto de tan solo nueve capítulos de manga, es posible que la nueva entrega también adapte parte de “La fortaleza de la dimensión infinita”, que necesitaría más de una temporada para hacerle justicia, es decir, podría terminar en la quinta entrega.

Por lo pronto, se sabe que el primer episodio de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” se estrenará en los cines junto al capítulo 11 del “Arco de la Aldea de los Herreros”, como parte de corte especial convertido a 4K y musicalizado para las proyecciones del World Tour 2024.

Tengen Uzui, el antiguo Pilar del sonido, en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc" (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”?

En Japón, el primer episodio de la cuarta temporada de “Demon Slayer” se estrenará el 2 de febrero con un evento especial en Tokio y el 3 de febrero en TOHO Cinema Hibiya. Además, la Gira Mundial tendrá proyecciones en todo el país en 427 salas: 377 salas regulares y 50 salas IMAX, según informó Crunchyroll.

El primer capítulos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc” se estrenará en Japón en Fuji TV en la primavera de 2024 como un especial de una hora.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 4 DE “DEMON SLAYER” POR CIUDADES

Tokio: 2 de febrero de 2024

Tokio: 3 de febrero de fenrero

Nueva York: 10 de febrero de 2024

Seúl: 11 de febrero de 2024

Ciudad de México: 17 de febrero de 2024

Singapur: 17 de febrero de 2024

Jakarta: 18 de febrero de 2024

París: 24 de febrero de 2024

Taipei: 24 de febrero de 2024

Londres: 25 de febrero de 2024

Hong Kong: 25 de febrero de 2024

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC” A ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES?

Aniplex of America, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment lanzarán “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training” en los cines de Norteamérica, incluidos IMAX y formatos grandes premium, a partir del 23 de febrero.

Febrero 21: Malta, Suiza (francohablantes)

Febrero 22: Albania, Australia, Croacia, Dinamarca, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza (italianohablante), Ucrania.

Febrero 23: Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Irlanda, Letonia, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido.

Febrero 24: Bélgica, Estonia, Francia, Luxemburgo y países selectos del África francófona.

Febrero 27: Austria, Alemania, Suiza (de habla alemana).

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: ARCO DE ENTRENAMIENTO DE LOS HASHIRA” A AMÉRICA LATINA?

Además de la premiere especial de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco de entrenamiento de los Pilares” en México, que se realizará el 17 de febrero de 2024, el primer episodio de la cuarta temporada llegará a los cines de Latinoamérica a partir del 22 de febrero de 2024 en los siguientes países: