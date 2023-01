Taylor Swift, Selena Gomez y Britney Spears son algunas de las cantantes que tuvieron que trabajar arduamente desde muy pequeñas para cumplir con su sueño de poder cantar en importantes estadios alrededor del mundo.

Y es que ese camino no ha sido fácil para las artistas porque también han tenido que escuchar un no en varias ocasiones y también lidiar con la prensa no ha sido fácil porque puede ser muy dura al juzgar a alguien.

En ese sentido, a continuación, te contamos los documentales sobre algunas cantantes que hay en streaming y te indicamos la plataforma que tiene a la producción en su catálogo.





Gaga: Five Foot Two

Aquí los fanáticos de la cantante van a poder conocer más sobre lo que hay detrás de todo el brillo y la fama que siempre rodea a la cantante. la historia se encuentra disponible en Netflix.





Sinatra: All or Nothing at All

Es una producción sobre el famoso cantante que va a permitir a las personas conocer más sobre sus inicios que han sido muy humildes y también otros aspectos del artista. Actualmente el documental está en Google play.

En streaming hay un documental sobre Frank Sinatra. (Foto: oficial/YouTube)





Homecoming: A Film by Beyoncé

Es un documental que se estrenó en el 2019 y muestra la preparación de Beyoncé para su presentación en Coachella, evento que se ha convertido en uno de los más inolvidables por los trajes que utilizó la cantante. La producción se encuentra disponible en Netflix.





Look Mom I Can Fly

Es un documental realizo por Netflix que cuenta los inicios de Travis Scott, famoso rapero que gracias a su talento se ha vuelto uno de los mejores representantes del mundo del rap.





Miss Americana

Es un documental que lanzó Netflix en el 2020 y donde la cantante estadounidense cuenta como se volvió famosa y consiguió cumplir uno de los más grandes sueños que tuvo desde muy pequeña: cantar en los escenarios más grandes alrededor del mundo.





Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Es un documental que se encuentra en Apple Tv y presenta la vida actual de la joven cantante mientras muestra su talento sobre el escenario y también la relación con su familia mientras la fama de la cantante sigue creciendo.





Selena Gomez: My Mind & Me

Es una producción muy íntima sobre la cantante, ya que permite conocer más sobre los problemas que actualmente la agobian y como los sobrelleva. también se puede conocer más sobre la relación con sus padres y amigos de la infancia. El documental se encuentra disponible en Apple Tv.





Es documental que se encuentra disponible en HBO Max y muestra lo ocurrido durante el juicio que enfrentó la cantante en contra de su padre, Jamie Spears para solicitar que él deje de tener la tutela legal de la cantante y de esa forma la "princesa del pop" pueda tener control de su vida y finanzas.





