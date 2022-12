Desde el 21 de diciembre, todos los episodios de la nueva temporada de “Emily en París” ya se encuentran disponible en Netflix. Entonces, ahora ya muchas personas saben si Emily decide regresar a Chicago y si elige a Alfie o Gabriel.

Y es que al final de la temporada anterior, la joven debía tomar decisiones muy importantes respecto a su futuro amoroso y también laboral porque Sylvie Grateau le propone un puesto en la agencia que va a crear junto a los trabajadores, después de renunciar a la sede en París de Savoir.

Esa respuestas y otros secretos vas a descubrir en la tercera temporada, entonces si no te importan los spoilers, continuación, te contamos todo lo que se descubre al final de la tercera temporada.





¿Qué ocurre al final de la tercera temporada de “Emily en París”?

Emily decide quedarse en París, aunque ya no tiene trabajo porque Madeline (jefa de la joven) decide regresar a Chicago debido a que ya no tenían una oficina para la sede de Savoir siga funcionando en “La ciudad luz” y todo gracias a Silvie.

Entonces, ahora la protagonista de la serie decide disfrutar París como turista y todo lo comparte en sus redes sociales. Por tal motivo, Silvie le pide que vuelva a trabajar con ellos en la Agencia Grateau (creada por ella)

Mientras el cambio de trabajo sucede, Emily también disfruta sus horas con Alfie (joven que conoció en sus clases de francés) y a quién ella eligió, especialmente por el pacto que hizo con Camille y porque ve que ellos ahora son felices.

De hecho, Camille y Gabriel se comprometen y esa noticia alegra a todos, aunque a Emily le cuesta mostrar felicidad porque ha descubierto un secreto de Camille que si se conoce probablemente esa relación llegaría a su fin y también porque todavía tiene sentimientos por Gabriel.

Es así como el chef y su novia preparan todo para el matrimonio, pero algo que él y los invitados no esperaban es que cuando están a punto de dar el sí, Camille dice ante todos que ella cree que Gabriel sigue enamorado de Emily y también menciona al pacto, aunque probablemente también tiene que ver la relación que la joven tiene con una artista que ha conocido.

Luego de esa noticia, Alfie se va corriendo y todos los invitados quedan sorprendidos. Posteriormente, Gabriel y Emily se encuentran, y empiezan a hablar sobre sus sentimientos, pero sin aclarar mucho sobre su relación.





“Emily en París: temporada 3″





¿Desde cuándo está disponible “Emily en París: temporada 3″ y en qué streaming?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la nueva temporada de la serie protagonizada por Lily Collins está en Netflix para felicidad de los usuarios de la plataforma.





¿Cuántos capítulos tiene “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de “Emily en París” tiene diez episodios, a continuación te contamos los nombres de cada uno de ellos.

Entre dos amores

¿De qué se trata, Alfie?

Las palomas sin la paz

En vivo, desde París, soy Emily Coopero

Oh la la Liste

Todos en Provenza

Cómo perder a un diseñador en 10 días

Víctima de la moda

El amor está en el aire

La farsa





Argumento de “Emily en París: temporada 3″

Ahora, Emily no solamente debe lidiar entre dos amores si no que también entre dos trabajos, ya que Sylvie Grateau le ha propuesto trabajar con ella en su nueva agencia y la joven no sabe que decisión tomar.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″









