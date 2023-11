En menos de un mes llega la Navidad, así que muchas familias ya empezaron a adornar sus hogares y preparar todo en su casa para que se el ambiente se va navideño. Asimismo, otra forma de ir preparándote para las fiestas es disfrutado en casa junto a tu familia y amigos, una película inspirada en la fecha.

Una gran opción y que llegó a Star Plus hace poco es “Esta Navidad” (This Is Christmas), película que cuenta con la participación de dos actores de la saga de “Harry Potter” y una actriz de la franquicia de “Correr o Morir”. Para que te animes a ver esta cinta, a continuación, te contamos más datos.

¿Dónde ver “Esta Navidad”?

La película protagonizada por Alfred Enoch y Kaya Scodelario, ambos actores han participado en adaptaciones cinematográficas de sagas muy famosas (Harry Potter y Correr o Morir). La cinta se encuentra en Star Plus, plataforma que tiene películas, series y eventos deportivos de ESPN y puedes obtenerla por 44.90 soles mensuales.

¿De qué trata “Esta Navidad”?

La película cuenta la historia de Adam y Emma, dos jóvenes que viajan en tren para ir de su pueblo al trabajo. Lo curioso de la situación es que junto a ellos siempre están los mismos pasajeros. Todos los días el recorrido está en silencio, hasta que Adam decide invitarlos a celebrar la Navidad.

¿Cuánto dura “Esta Navidad”?

La película que cuenta con la participación de dos actores de Harry Potter tiene una duración de 1 hora y 50 minutos. La historia promete momentos romance, risas y también ternura debido a que ocurre en Navidad.

Reparto de “Esta Navidad”

Kaya Scodelario (Emma)

Alfred Enoch (Adam)

Nadia Parkes (Suzy)

Timothy Spall (Ray)

Ben Miller (Jonathan)

Jack Donoghue (Dean)

Jeremy Irvine (Simon)

Alexandra Roach (Amanda)

Joanna Scanlan (Linda)

Sarah Niles (Judith)

Clinton Liberty (Michael)

Robert Emms (Paul)

Steve Oram (conductor)

Laura Aikman (Polly)

Rebecca Root (Miranda)

Virginia Thompson (Fay)

Tráiler de “Esta Navidad”

Otras recomendaciones en streaming

Es una película que trata sobre una joven que decide viajar a España para encontrar a su madre verdadera, ya que vive en un hogar de acogida. Inicialmente, la aventura sería junto a su mejor amigo, pero un accidente evita que él pueda ir con ella, así que viaja con otro joven que conoce en un situación inesperada.

Es un miniserie que cuenta la historia de un grupo de trabajadores en un ferrocarril que deciden ayudar a las personas de la zona, ya que está falleciendo a causa de un gas que ha contaminado el aire a su alrededor.

Trata sobre un adulto mayor que vive solo, pero que un día su vida cambia tras la llegada de un extraterrestre porque su nave se estrelló en el patio trasero de un hombre.

Una mujer empieza a sentir envidia de un compañera de la secundaria tras leer un boletín sobre la vida de su examiga, pero lo que no espera es que está a punto de verla y pasar con ella la Navidad.

Una adolescente es acusada de un asesinato, así que ahora esa situación va a ocasionar que unos secretos muy guardados salgan a la luz y también la vida de su familia cambie completamente.

TE PUEDE INTERESAR