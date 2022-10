Una de las series coreanas que ha causado furor durante el último año es ‘Estamos muertos’. Esta producción cautivó a muchos fanáticos, incluso a algunos que no les tenían fe a los doramas de Corea del Sur. Sin embago, es tan interesante la trama que los usuarios se preguntaban si habría una segunda parte. Por lo que en esta nota, te contaremos lo que se sabe de la segunda temporada de ‘All of us are dead’ en Netflix.

Esta historia trata de unos estudiantes de un instituto llamado “Hyosan High School” que quedaron atrapados en el interior de su escuela debido a un suceso que nunca imaginaron que vivirían. Una rata infectada con un virus mortífero muerde a uno de los estudiantes y así empieza una plaga de zombies.

Escapar del virus se torna complicado ya que están encerrados, sus compañeros llevan el virus en sus sangre e intentan comérselos. Al quedarse sin comunicación, los jóvenes tratan de sobrevivir contra este terrible virus.

La series dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun. Este material cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, lo que demuestra que todavía queda material por ver dentro de esta trama. Es así como las especulaciones fueron correctas y Netflix les dio la razón a los seguidores al confirmar la segunda temporada.

Estamos Muertos: ficha técnica

Título: 지금 우리 학교는 / All of Us Are Dead / Estamos Muertos

지금 우리 학교는 / All of Us Are Dead / Estamos Muertos Género: Drama, Escolar, Juvenil, Fantasía

Drama, Escolar, Juvenil, Fantasía Episodios: 12

12 Cadena: Netflix

Netflix Director: Lee Jae Kyu

Lee Jae Kyu Guionista: Chun Sung Il

Chun Sung Il Escritor original: Joo Dong Geun

Joo Dong Geun Reparto:

- Park Ji Hoo es Nam On Jo

- Yoon Chan Young es Lee Cheong San

- Cho Yi Hyun es Choi Nam Ra, la presidenta.

- Park Solomon es Lee Soo Hyuk, el ex-bulleador reformado.

- Yoo In Soo es Yoon Gwi Nam, el chico que hace bullying.

- Lee Yoo Mi es Lee Na Yeon, la chica rica arrogante.

- Kim Byung Chul es Lee Byun Chan, el profesor que desata el apocalipsis zombie.

- Lee Kyu Hyun es Song Jae Ik, el detective.

- Jeon Bae Soo es Nam So Ju, el papá de On Jo.





Estamos Muertos 2: ¿cuándo saldrá la segunda temporada en Netflix?

La primera temporada trató de que un grupo de estudiantes atrapados debían encontrar una salida o terminarían infectados luego de que un virus zombi se expandiera por toda su escuela. La segunda temporada de Estamos Muertos sigue el hilo de esta trama donde quedan algunos sobrevivientes que intentan con todas sus fuerzas seguir luchando y sobreviviendo en este terrible contexto. No te pierdas la parte dos de ‘All of us are dead’ en Netflix que se estrenará este 2023. Todavía no hay fecha exacta confirmada pero tenemos la buena noticia de que hay segunda parte.





¿Quienes volverán en Estamos Muertos 2?

Por el momento Netflix no ha confirmado más detalles de la segunda temporada de “Estamos Muertos. Sin embargo, revelaron ya un ‘trailer’ para confirmar esta nueva edición. En esta podemos observar la aparición de diversos personas de la primera temporada. Sin embargo, todavía quedan pendiente varias dudas que nos dejó el final de ésta popular serie coreana.

El primer avance de la nueva parte de la serie coreana, revela que algunos volverán:

Park Ji Hoo regresará como Nam On Jo

Yoon Chan Young regresará como Lee Cheong San

Cho Yi Hyun regresará como Choi Nam Ra.

Park Solomon regresará como Lee Soo Hyuk.

Un regreso inesperado

Netflix reveló un inesperado video sobre la temporada dos de la serie. Aquí podemos ver a uno de los personajes que se pensaba ya no aparecería en ‘All of us are dead Season 2′, Cheong San. Se lo creía muerto pero su aparición en el primer avance de esta nueva edición sorprendió a todo el mundo. La teoría de los fanáticos quizá no está lejos de la verdad.

¿Será que volvió para complicar las cosas entre los sobrevivientes? Los fanáticos están muy emocionados con este regreso pero quizá su presencia en la trama no sea para bien. Cheong-san podría regresar a la temporada 2 pero convertido en todo un villano. Recordemos que el joven estudiante muere al final de la primera entrega tras la pelea con Gwi-nam y cuando el edificio explotó. Esta escena es una de las más tristes de la serie.

Debido a esto, la única forma en que podría volver el personaje sería convertido en el ‘malo de la historia’ y así podría burlar el hecho de su muerte que lo desaparecería por completo de la historia.

¿En qué hecho real está inspirada la series ‘Estamos muertos’ ?

Diversas escenas importantes de “Estamos muertos” han sido identificadas por el público como una inspiración de lo que fueron algunos puntos claves de una de las peores tragedias que marcó a Corea del Sur, el hundimiento del ferrey ‘Sewol’.

El 16 de abril de 2014, el ferry Sewol viajaba desde Incheon a la isla de Jeju en Corea del Sur con 476 personas a bordo, de los cuales 250 eran escolares que realizaban una excursión escolar. El barco traía exceso de carga (el doble del límite legal), lo que hizo que el transbordador se ponga inestable y al hacer un giro brusco, causó que toda la carga (mal asegurada) caiga sobre las cubiertas, siendo arrastrada hacia un solo lado.

Cuando el barco volcó, la mayoría de los estudiantes se quedaron en sus camarotes debajo de la cubierta porque el capitán, y el intercomunicador del barco, les ordenaron que no se movieran. Una hora después de que se emitiera la primera llamada de emergencia desde el barco, el capitán y la mayoría de la tripulación lo abandonaron, a pesar de que los estudiantes todavía seguían a bordo esperando instrucciones.

Lamentablemente, 304 de las 476 personas a bordo murieron, lo que hizo que este desastre de ferry sea el más brutal que Corea del Sur ha presenciado en 44 años.

Durante la serie, en una parte del programa se ve al personal de la escuela secundaria evacuando en un helicóptero, mientras dejan atrás a los estudiantes. Esto puede ser referencia al abandono de los estudiantes en la tragedia del ferry.

Otro momento que puede hacer referencia a este evento es cuando los jóvenes graban un video enviando mensajes a sus seres queridos en la sala de música es similar a las grabaciones que las víctimas abordo del ‘Sewol’ enviaron a sus familiares desesperados y despidiendose en plena tragedia.

Una de las escenas más significativas en la serie es cuando se ven cintas amarillas decorando un árbol, con nombres y palabras de esperanza escritas en ellas. Una acción similar pasó después de que el ferry Sewol se hundiera, pues muchos estudiantes colocaron cintas amarillas en los árboles y en la puerta de la escuela a donde iban los alumnos y maestros desaparecidos o muertos.

