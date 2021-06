HBO Max debutará en Latinoamérica este martes 29 de junio con un nuevo catálogo de series, películas, documentales y especiales, como la esperada reunión de “Friends”. La nueva oferta sustituirá definitivamente a la plataforma de streaming de HBO Go, según los anuncios de la compañía. Ante el inminente cambio, esto es lo que se sabe de lo que pasará con la suscripción de los usuarios a HBO Go.

Después de varios meses de espera, HBO Max llega a la región con la oferta habitual de HBO, pero sumando nuevos estrenos, filmes recién estrenados como “King Kong vs Godzilla”, y producciones latinoamericanas.

También llegará “Sex and the City”, remasterizada y con nuevo capítulos, Y “The Flight Attendant”, serie protagonizada por Kaley Cuoco.

La nueva plataforma, además, estará disponible en las versiones móvil (solo un dispositivo a la vez) y estándar, con un plan de 1 mes, así como de 3 y 12 meses.

Sarah Jessica Parker señaló que "Sex and the City" regresará con HBO Max. (Foto: Max Nash / AFP)

¿QUÉ PASARÁ CON MI SUSCRIPCIÓN A HBO GO?

Mientras que, ante la llegada de HBO Max, la pregunta de qué pasará con la suscripción de HBO Go se hace más frecuente. Esto respondió la empresa.

“Con el lanzamiento de la nueva plataforma, tanto los clientes con suscripciones directas de HBO GO como aquellos que tienen acceso a HBO GO a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max”, explicó.

Para acceder, además, a HBO Max, los suscriptores de HBO Go solo deberán colocar sus credenciales (usuario y contraseña) en la nueva plataforma, porque la anterior será descontinuada.

Kaley Couco protagonizará la serie "The Flight Attendant" tras el fin de "The Big Bang Theory". (Foto: AFP)

¿CUÁNTOS USUARIOS PUEDO CREAR EN HBO MAX?

HBO Max, en su modalidad estándar, contará con cinco perfiles personalizables, según información de la compañía.

Además, los contenidos estarán en HD y 4K y se podrán acceder a tres dispositivos a la vez, puntos que no tenía HBO Go. También se podrán descargar películas y series.

