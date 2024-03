En el competitivo mundo del entretenimiento, algunos jóvenes actores alcanzan la cima de su carrera con roles emblemáticos, mientras que otros enfrentan dificultades. Jake Lloyd, conocido por su papel como el joven Anakin Skywalker en “Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma”, parece haber experimentado un destino desafortunado. A diferencia de sus colegas como Natalie Portman y Ewan McGregor, quienes continuaron con éxito en la actuación, Lloyd desapareció de la vista pública durante 25 años, incluso omitiendo la reunión conmemorativa de la película. ¿Qué sucedió realmente? La madre de Lloyd ha decidido romper su silencio, revelando el delicado estado de salud mental que enfrentaba el actor.

Después del éxito de “Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi” en 1983, “La amenaza fantasma” implicaba el regreso de al franquicia de George Lucas luego de dieciséis años. La cinta sirvió como precuelas para profundizar en la historia de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Padmé Amidala, así como otros personajes nuevos que fueron introducidos.

Jake Lloyd interpretó a Anakin Skywalker cuando era un niño esclavo en el planeta Tatooine. Allí, se encuentra con Qui-Gon y Padmé, demostrando su habilidad no solo como piloto, sino su sensibilidad a la Fuerza, por lo que es reclutado por la Orden Jedi.

JAKE LLOYD DEJÓ LA ACTUACIÓN Y AHORA ESTÁ INTERNADO

Jake Lloyd ha pasado por una serie de desafíos desde su tiempo en la pantalla grande. Su madre, Lisa, recientemente compartió detalles sobre la difícil situación de Jake en una entrevista con Scripps News, donde reveló que Jake ha enfrentado problemas de salud mental durante años.

En la entrevista, Lisa menciona que la salud mental de Jake comenzó a deteriorarse cuando aún estaba en la escuela secundaria. A lo largo de los años, ha sido un desafío tanto para él como para su familia. Además, la familia Lloyd ha atravesado una tragedia con la pérdida de la hermana menor de Jake, Madison, en 2018, a la edad de 26 años, por causas naturales.

A pesar de sus luchas, Lisa menciona que Jake está mostrando signos de mejoría. “Se está relacionando mejor con la gente y se está volviendo un poco más sociable, lo cual es realmente agradable”, dijo en la entrevista. La familia de Jake ha estado apoyándolo a lo largo de su viaje hacia una mejor salud mental y bienestar.

Jake continúa internado y, por lo mencionado por su madre, no tiene un pronóstico clásico de mejora.

LA REACCIÓN HACIA “STAR WARS: AMENAZA FANTASMA” EN SU MOMENTO

Actualmente, la trilogía que sirve como precuela en “Star Wars” es muy apreciada por los fanáticos de la franquicia, pero ese no fue siempre el caso. Cuando la cinta fue lanzada en 1999, generó mucha expectativa en el público, pero el resultado fue una reacción divisoria.

Mientras que muchos fanáticos quedaron fascinados con el regreso al universo de “Star Wars” y la introducción de nuevos personajes y mundos, otros criticaron aspectos de la trama, diálogos y efectos especiales. La interpretación de Jar Jar Binks y ciertos elementos de la trama, como la controversia en torno a los midiclorianos, también fueron objeto de debate entre los fanáticos.

Por ello, Lisa Lloyd explica que protegió a su hijo de los comentarios destructivos que se hicieron a raiz de la película, ya que él tan solo tenía 10 años en ese momento.

“Él no lo sabía. No le importaba. Todo el mundo le da tanta importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando eso salió, y realmente no sintió todo eso porque no lo dejé entrar en línea”, explicó.

Además, aclaró que su retiro de la actuación no fue por resentimiento a “Star Wars”, sino problemas personal. Y, muy por el contrario, Jake sigue siendo fanático de las nuevas series y películas.

“No tenía nada que ver con Star Wars. Tenía más que ver con nuestra familia. Y estábamos pasando por un divorcio. Las cosas estaban inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo la audición”, dijo. “Le encanta todo el material nuevo de Star Wars. La gente piensa que Jake odia Star Wars. El lo ama.”