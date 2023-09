La película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (“The Statistical Probability of Love at First Sight” o “Love at First Sight”) de Netflix promete encantar al público con su romántica historia. Así, quizá te preguntes si este es uno de los casos en los que la realidad supera a la ficción, por lo que en esta nota te contamos si el film está basado en hechos de la vida real.

Vale precisar que el largometraje de Vanessa Caswill está protagonizado por Haley Lu Richardson y Ben Hardy, a quienes hemos visto en obras como “The White Lotus 2″ o “Bohemian Rhapsody”, respectivamente.

Ambos interpretan a dos desconocidos que forman un vínculo en un vuelo a Londres. Sin embargo, la mala suerte termina separándolos. Y, aunque la reunión parece imposible, la producción demuestra que el amor no conoce de barreras.

LA HISTORIA DE “LOVE AT FIRST SIGHT”

Podríamos decir que este es un relato sobre dos almas gemelas. En primer lugar, tenemos a Hadley, una joven amante de la literatura que pierde su vuelo de Nueva York a Londres. Por otro lado, nos encontramos con Oliver, un especialista en estadística que coincide con la joven en el mismo aeropuerto.

Por culpa del travieso destino, ellos terminan siendo compañeros de asiento en el avión y pasan la noche enamorándose en su vuelo a Heathrow.

¿Lograrán estar juntos después de separarse por accidente? Esa es la pregunta que se mantiene a lo largo de los 90 minutos de metraje.

“LOVE AT FIRST SIGHT”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Aunque no dudamos de que alguna pareja real haya tenido una mágica conexión durante su primer encuentro, lamentamos confirmar que la historia de “La probabilidad estadística del amor a primera vista” es solo ficción.

En realidad, la cinta es una adaptación de la novela homónima de la autora Jennifer E. Smith, famosa por sus obras dirigidas a adultos jóvenes.

La escritora no basó su exitoso libro en alguna experiencia propia o de alguna persona que conoce, simplemente dejó volar su imaginación para regalarnos un lindo relato de amor.

En una entrevista concedida a DC Film Girl, ella fue consultada sobre la película y se mostró muy contenta con el resultado.

“Ha sido absolutamente increíble, y especialmente este libro, en particular de todos mis libros, siempre ha tenido el mayor cariño de los lectores. Es realmente la mejor versión y no podría estar más feliz”, señaló.

¿CÓMO VER “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

“Love at First Sight” se estrena el viernes 15 de septiembre en Netflix. Desde entonces, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.