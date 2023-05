“La reina Charlotte” es un spin-off de “Bridgerton” que cuenta la juventud de la monarca que fue introducida en el 2020. Aunque la serie de Netflix es una adaptación de las novelas de ficción de Julia Quinn, algunos personajes están basados en la vida real y muchos eventos, como la boda de la protagonista con el rey Jorge III, han sido más fidedignos de lo que piensan.

Por supuesto, hay muchos elementos que han sido alterados o inventados por Shonda Rhimes, la creadora y guionista del programa de televisión. Empezando con que nunca se intentó un “Gran Experimento” para incluir a personas de color como nobles en Inglaterra.

Asimismo, Charlotte no tenía la misma personalidad rebelde que vemos en pantallas. En la serie, el personaje de India Amarteifio no quería casarse e incluso trató de escalar la pared del palacio para escaparse. No fue hasta que conoció al rey Jorge III que se sintió más cómoda con la idea de una boda.

Sin embargo, de acuerdo a registros históricos como el libro de Percy Fitzgeral, “The Good Queen Charlotte”, publicado en 1899, hay muchos aspectos que se apegan a la realidad.

LA LLEGADA DE CHARLOTTE A INGLATERRA

Si comparamos los eventos de “La reina Charlotte” con la obra del historiador, muchos de los preparativos para la unión de la joven duquesa de Mecklenburg-Strelitz con el rey de Inglaterra fueron como los vimos.

Charlotte de Mecklenburg-Strelitz llegó a Inglaterra acompañada de su hermano Adolphus Frederick IV (Foto: Netflix)

La adolescente de 17 años partió de su país natal y se encontró con su hermano, Adolphus Frederick IV, en Strelitz el 14 August 1761. En dicho lugar, se firmó el contrato de matrimonio, firmado por el duque y Lord Harcourt.

Asimismo, llegó a Inglaterra después de un largo y tumultuoso viaje por mar y a caballo. En lo que difiere la ficción es el hecho de que Charlotte haya estado reacia a casarse, algo de lo que no se tiene registro.

Adicionalmente, el motivo por el que habían escogido a Charlotte no era por la enfermedad del rey, sino porque querían a alguien con poco poder político que no se inmiscuyera en los asuntos del Reino Unido.

EL PRIMER ENCUENTRO DE CHARLOTTE Y JORGE III

Charlotte y Jorge III no se conocieron cuando la joven trataba de escapar. Por el contrario, en la vida real, conoció al monarca lo más pronto posible. El rey de 22 años estuvo en el jardín del palacio de St. James para recibirla, junto con el resto de la corte.

Al parecer, este momento abrumó a la joven Charlotte, quien no sabía cómo comportarse ante importantes figuras.

Corey Mylchreest dio vida al joven rey Jorge III en “La reina Charlotte” (Foto: Netflix)

“Fue recibida por el duque de York. Al momento siguiente estaba ante el gran grupo: el rey, sus grandes oficiales y damas. Fue una escena agitadora para todos. Se dijo que la joven criatura, al ver un cojín ante el anciano duque de Grafton, estuvo a punto de arrodillarse ante él. Luego intentó arrodillarse ante el rey, pero él la detuvo y le besó la mano. No es de extrañar que se observara que ella temblaba cuando se reunió con todos los grandes personajes”, escribió Fitzgerald en su libro.

LA BODA DE CHARLOTTE Y JORGE III

Tal como se mostró en pantalla, Charlotte de Mecklenburg-Strelitz se casó con el rey Jorge III en la misma noche en que llegó a Inglaterra. Específicamente, fue seis horas después de su arribada.

La ceremonia se realizó en la Capilla Real del palacio St. James y fue oficiada por el Arzobispo de Canterbury, Thomas Secker, otro personaje que pudimos ver en la serie de Netflix.

A diferencia de otras bodas reales, hubo pocos asistentes, los cuales incluyeron a los familiares, los acompañantes que viajaron con Charlotte desde Alemania y unos cuantos invitados más.