“My Hero Academia” concluyó tras diez años de publicación con un impactante final. Al reflexionar sobre su origen, es natural preguntarse qué inspiró a Kohei Horikoshi a crear un universo lleno de Quirks, héroes y villanos. Sorprendentemente, su inspiración vino de un personaje icónico: Spider-Man.

La historia de “My Hero Academia” se desarrolla en un mundo donde casi toda la población posee superpoderes, conocidos como “Quirks” (Peculiaridades), los cuales otorgan habilidades únicas y especiales. En este universo, los superhéroes son figuras esenciales y profundamente respetadas por la sociedad, encargados de mantener el orden y proteger a los ciudadanos.

La trama sigue a Izuku Midoriya, un joven que nació sin un Quirk en un mundo donde tener poderes es la norma. A pesar de esta desventaja, sueña con convertirse en el mayor héroe de todos, inspirándose en su ídolo, All Might, el héroe más poderoso del mundo.

Su vida da un giro inesperado cuando All Might lo elige como su sucesor y le otorga su propio Quirk, “One For All”, un poder que puede ser transmitido de una persona a otra, abriendo así el camino para que Midoriya persiga su sueño.

"My Hero Academia" está disponible en el catálogo de Crunchyroll (Foto: BONES)

LA ESCENA DE “SPIDER-MAN 2″ QUE INSPIRÓ “MY HERO ACADEMIA”

En una entrevista con ComicBook, Kohei Horikoshi, el creador de “My Hero Academia,” confesó que la película “Spider-Man 2″ tuvo una gran influencia en su exitosa serie. Horikoshi explicó que la película lo ayudó a comprender mejor la esencia de lo que significa ser un héroe y cómo representar ese concepto en sus propios personajes.

Horikoshi se refirió a una escena en particular en la que Spider-Man, interpretado por Tobey Maguire, detiene un tren fuera de control. Los pasajeros ven su verdadero rostro, pero un niño le entrega la máscara y dice: “No se lo diré a nadie”.

Horikoshi comentó: “Creo que esa escena representa la respuesta a la pregunta: ‘¿Qué es un héroe?’ Un héroe es una persona que ayuda a la gente común, y la gente común lo ayuda a su vez. Creo que esta es la respuesta a la pregunta, y no hay nada más que eso”.

Spider-Man, al sacrificar su anonimato para salvar a los transeúntes, muestra el verdadero espíritu de un héroe.

Este mensaje de reciprocidad y protección mutua es un tema recurrente en “My Hero Academia”, donde la relación entre héroes y ciudadanos es fundamental para la narrativa .