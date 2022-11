A un año del estreno de Arcane, la primera serie animada para televisión inspirada en el universo de League of Legends, Riot Games celebra su aniversario con drops y eventos para toda la comunidad.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Arcane se reveló que se llevarán a cabo varios eventos durante diez días para celebrar el primer aniversario de la serie. “En nuestro primer aniversario, queremos tomarnos un momento para agradecerles a ustedes, los fanáticos. ¡Tenemos mucha diversión guardada para ustedes, así que resérvense estas fechas! #ArcaneAnniversary”.

Arcane rememoró el lanzamiento haciendo alusión a lo sucedido en noviembre de 2021: “Abrimos los Hexgates para sumergirnos en los mundos de Piltover y Zaun como nunca antes. Después de compartir nueve episodios, nos sentimos completamente honrados por la respuesta. Después de todo este tiempo, seguimos asombrados por el apoyo de ustedes, los fans”. Y cerró con: “No podemos agradecerles lo suficiente por ser una gran parte de nuestro viaje y esperamos más celebraciones”.

Netflix: Arcane, la serie de League of Legends, celebra su primer aniversario. (Foto: Arcane)

A su vez, como motivo de celebración del primer aniversario, se anunció una agenda especial de 10 días para que los fanáticos del LoL y la serie animada estén más cerca de Arcane.

Arcane, la serie se encuentra disponible para streaming en Netflix. Basada en el mundo detrás de League of Legends, Arcane se sumerge en el delicado equilibrio entre la ciudad adinerada de Piltóver y su turbia contraparte, Zaun. Conocida en toda Runaterra como la ‘’Ciudad del Progreso’', estas ciudades son el hogar de muchas de las mentes más brillantes. Pero la creación de la Hextech, una manera con la que cualquier persona puede controlar la energía mágica, pone en riesgo ese equilibrio.

Aunque Arcane incluye las historias de fondo de varios campeones de League of Legends, la serie está pensada para ser independiente, con un mundo complejo repleto de decisiones morales, animaciones impresionantes y una narrativa de suspenso.

Acerca de Riot Games

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar a los juegos más enfocados en los jugadores de todo el mundo. En 2009, Riot lanzó su primer título, League of Legends, que fue aclamado a nivel mundial. LoL se ha convertido en el juego de PC más popular del mundo y un impulsor clave del crecimiento explosivo de los esports. LoL llega a su segunda década y Riot sigue evolucionando el juego. A la vez, ofrece nuevas experiencias para los jugadores con Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift, Riot Forge y varios títulos en desarrollo. También, Riot está expandiendo el mundo de Runaterra a través de diversos proyectos multimedia como música, cómics, juegos de mesa y la serie animada ganadora del Emmy Arcane.

Riot, fundado por Brandon Beck y Marc Merrill y dirigido por su CEO, Nicolo Laurent, tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con más de 3000 Rioters en más de 20 oficinas alrededor del mundo.

