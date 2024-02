La franquicia de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, conocida por su mezcla única de acción, emocionalidad y arte visualmente impresionante, se prepara para añadir otro capítulo emocionante a su saga con el estreno de “Demon Slayer: To The Hashira Training” (“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hacia el Entrenamiento de los Pilares”) en cines. Este próximo lanzamiento promete continuar el legado de la serie, llevando a los fans en otra emocionante aventura junto con Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y, por supuesto, los enigmáticos Pilares.

Por tal motivo, Depor ha preparado esta nota para contarte el lanzamiento de la cinta en la pantalla grande, en qué cines de Perú estará disponible y cómo comprar en preventa. Recuerda adquirir tus entradas con tiempo.

¿Cuándo se estrena “Demon Slayer: To The Hashira Training” en los cines de Perú?

La cinta llegará a los cines peruanos el jueves 22 de febrero. Tener en cuenta que la historia está muy ligada al anime, así que no puedes perderte la película.

¿Cuándo empieza la preventa para “Demon Slayer: To The Hashira Training”?

Los seguidores de Kimetsu no Yaiba ya pueden comprar sus entradas para que puedan conseguir la mejor ubicación en las salas de cine. Recuerda quela preventa te da la posibilidad de asegurarte que verás la película sin problemas.

¿En qué cines de Perú estará disponible “Demon Slayer: To The Hashira Training”?

Hasta el momento se sabe que la película estará disponible en UVK, Cinépolis, Cinemark y Cineplanet. Aunque probablemente en las próximas semanas otros cines confirmen que en sus salas también estará el largometraje.

Link para comprar entradas para “Demon Slayer: To The Hashira Training”

¿Cuándo llega “Demon Slayer: To The Hashira Training” a los cines de otros países?

21 de febrero: Malta

Malta 22 de febrero: Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Uruguay, Suiza y Venezuela.

Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Uruguay, Suiza y Venezuela. 23 de febrero: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Bélgica, Bulgaria, Canadá, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. 24 de febrero: Estonia, Francia, Suiza y algunos países de África.

Estonia, Francia, Suiza y algunos países de África. 27 de febrero: Austria, Alemania y Suiza.

¿Cuánto dura “Demon Slayer: To The Hashira Training”?

La cinta tiene una duración de 1 hora y 50 minutos, tiempo en el cual promete mantener al filo de sus asientos a todos los fanáticos del anime que está bsada en el manga Demon Slayer.

¿De qué trata “Demon Slayer: To The Hashira Training”?

Tanjiro se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Himejima, en su búsqueda por convertirse en un Hashira. La película es un secuela directa de la última temporada que ha salido del anime.

Mira el tráiler de “Demon Slayer: To The Hashira Training”

¿En qué plataformas puedes ver las todas las producciones de “Demon Slayer”?

Las producciones relacionadas con “Demon Slayer” se encuentran disponibles en Crunchyroll. A continuación, te contamos cuáles son esas películas y temporadas del anime.

Guardines de la Noche: Tren infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

