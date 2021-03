Marvel estrenó el nuevo teaser de “The Falcon and The Winter Soldier”, donde se pudo conocer un poco más del trato entre los protagonistas, Sam Wilson y Bucky Barnes.

En el clip de 30 segundos se puede ver el robo a un banco, una conversación sobre contra quienes tendrán que luchar los protagonistas, así como peleas en trenes y explosiones.

En los adelantos que se estrenaron ya se habló un poco de la tensa amistad que los protagonistas parecen tener. Es así que ahora debaten sobre qué es Doctor Strange.

“No hay magos”, señala The Winter Soldier. A lo que Falcon responde “Doctor Strange”. El Soldado de Invierno responde que este personaje es un hechicero. “Un hechicero es un mago sin un gorro”, termina Falcon.

Cabe señalar que la serie se estrenará el 19 de marzo en Disney + y será la segunda serie de Marvel estrenada en la plataforma después de Wandavision.

