El Soldado de Invierno fue crucial para solucionar el tema de la herencia de Capitán América (tras la última cinta de la fase 3 de Marvel). Por supuesto, no nos referimos a algo material (fuera del escudo), sino quién tomaría responsabilidad por la imagen del héroe que siempre representó la justicia y la libertad.

La serie “The Falcon and the Winter Soldier”, ya disponible en Disney Plus, explica que Falcon no estaba listo para tal responsabilidad y terminó por entregar el escudo a un museo.

Para sorpresa de los protagonistas, símbolo fue entregado a John F. Walker, más conocido en los cómics como U.S. Agent. Así es como inicia la serie hasta que por fin Falcon decide que será el el siguiente Capitán América.

Anthony Mackie regresará a la pantalla grande en el proyecto de “Capitán América 4″, la cual se estrenaría en cines en 2023. Todavía no se ha confirmado la participación de Sebastian Stan en su papel del Soldado de Invierno.

En una entrevista con el medio ComicBook, el actor comentó que todavía no sabe cuándo regresará a su papel en el UCM. “No, realmente no. No lo he sabido por más de diez años, siempre estoy muy feliz cuando puedo vivir un día más, con suerte antes de que sea demasiado mayor. Ya veremos, cualquier cosa es posible”, comentó.

