En el episodio 6 de “The Last of Us”, algo que llamó la atención es el estado vulnerable de Joel y los ataques de pánico que sufrió. Aunque el personaje trató de explicar la situación a su hermano Tommy, hay más detalles que pudieron pasar desapercibido en la serie de HBO Max y aquí te los explicamos.

Este domingo 19 de febrero, se estrenó el capítulo titulado “Familia” (“Kin” en inglés), en donde los protagonistas finalmente pudieron encontrar el asentamiento de Jackson y, a partir de ahí, conseguir más información acerca de dónde estaban las Luciérnagas.

Aunque este episodio no tuvo mucha acción hasta casi el final, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann han cambiado el ritmo a propósito, para no abrumar a la audiencia. Aún así, aseguran que el capítulo 6 estuvo lleno de “escenas de acción emocional”, como lo definieron en el podcast oficial de “The Last of Us”.

Definitivamente, el aspecto psicológico y de desarrollo de personajes es una parte importante en el programa, y algo que han estado construyendo poco a poco.

Casi en los primeros minutos, pudimos ver que luego de salir de la cabaña de la pareja de ancianos y no estar cerca de descubrir dónde podría estar Tommy, Joel sufre de algo que parece ser un ataque de pánico.

¿DE QUÉ SUFRE JOEL EN EL EPISODIO 6 DE “THE LAST OF US”?

Aunque en el episodio 6 de “The Last of Us”, no se menciona explícitamente lo que Joel está sufriendo cuando se toma el pecho, se especuló que podría tratarse de un ataque de pánico, algo que los creadores de la serie confirmaron en el programa radial.

“Joel está teniendo un ataque de pánico y no sabe por qué. Los ataques de pánico se sienten como ataques al corazón. Es tu cuerpo diciéndote: ‘estás en un terrible peligro’, pero no entiendes por qué todavía”, explicó Craig Mazin.

Joel se toca el pecho por el dolor súbito que empezó a sentir en el episodio 6 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Después de confirmar esto, la siguiente interrogante es la razón por la que Joel está sufriendo de esto de repente.

EXPLICACIÓN DE LOS ATAQUES DE PÁNICO DE JOEL

Un elemento que ha estado presente en Joel desde el primer episodio de la serie es el trauma que ha sufrido por perder a sus seres queridos. Por supuesto, el evento desencadenante fue el asesinato de su hija Sarah, a quien no pudo salvar y, posteriormente, la muerte de Tess.

Desde el principio, el perfil psicológico de Joel ha estado marcado por esto y hasta se muestra que tiene un grado de síndrome de estrés post-traumático, el cual pudimos ver cuando atacó salvajemente al agente de FEDRA para salvar a Ellie.

Hasta el momento, el personaje de Pedro Pascal ha podido manejarlo, pero, como cualquier persona, hay ocasiones en las que llega a su límite. En parte, haber presenciado lo que ocurrió con Sam y la consecuencia que tuvo en Henry, quien decidió suicidarse después de perder a su hermano, lo hizo darse cuenta de lo que podría ocurrirle a él si se apegaba a Ellie y luego la perdía.

“Muchas de nuestras conversaciones sobre este episodio eran ‘¿Cuál es el impacto que tiene la experiencia con Henry y Sam en Joel?’ Y puedes ver eso cuando salen de la cabaña”, comentó Neil Druckmann.

En un inicio, Joel no sabe por qué está sintiéndose de esa forma. El no poder identificar, expresar y lidiar con estos sentimientos es lo que hace que tenga ataques de pánico. En pocas palabras, internamente sabe que ya quiere a Ellie como si fuera una hija y le aterra fallar nuevamente y tener que volver a pasar por lo que vivió cuando perdió a Sarah.

“Mucho de lo que trata este episodio es Joel dándose cuenta que está aterrorizado de repente. Ella va a morir y va a ser su culpa”, agregó Craig Mazin. “Si has estado prestando atención, lo que vas a ver es que por cada vez que la ha ayudado (a Ellie), también le ha fallado y en eso es con lo que se martiriza”.