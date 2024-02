Después de spin-off como “Fear the Walking Dead”, “The Walking Dead: World Beyond”, “Tales of the Walking Dead”, “The Walking Dead: Dead City” y “The Walking Dead: Daryl Dixon”, llega “The Walking Dead: The Ones Who Live”, que trae de regreso a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

Lo que inicialmente se anunció como una trilogía de películas centradas en Grimes después de la pandemia de coronavirus se convirtió una serie limitada de seis episodios que está ambientada después de los eventos del primer drama post-apocalíptico y sigue a Michonne en su búsqueda de Rick, quien está en el complejo de la República Cívica Militar, también conocido como CRM.

Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt y Terry O’Quinn también son parte del reparto principal de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, creada por Scott M. Gimple y Danai Gurira, quien describe la serie como “una narrativa de amor épica y apocalíptica”.

Danai Gurira como Michonne y Andrew Lincoln como Rick Grimes en la serie "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Foto: AMC)

HORARIO Y CÓMO VER “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

“The Walking Dead: The Ones Who Live” se estrenará el domingo 25 de febrero de 2024 en Estados Unidos a través de AMC. También estará disponible en AMC+.

Por lo tanto, para ver el nuevo spin-off solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

9:00 a.m: hora del Pacífico (PT)

12:00 a.m.: medianoche, hora del este (ET)

5:00 a.m: hora de verano británica (BST) o hora media de Greenwich (GMT)

6:00 a.m.: horario de verano de Europa Central (CEST) o horario de verano de Europa Central (CEDT)

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

SINOPSIS DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, “la historia de amor de Rick Grimes y Michonne cambia gracias a un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. ¿Podrán encontrarse y descubrir quiénes eran en una situación diferente a cualquier otra que hayan conocido?”

“La idea del aspecto épico de la historia de amor es lo que lo distingue de muchas otras interpretaciones de este mundo, y fue algo que no pudimos explorar completamente en la nave nodriza”, contó Gurira. “Simplemente no había espacio para eso. Cuando el amor es la fuerza impulsora, cuando es lo que impulsa un programa, cuando en realidad es lo que hace que la trama avance, ¿cómo se ve eso?”, explicó Gurira.

REPARTO DE “THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE”

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Danai Gurira como Michonne

Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes / Anne

Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne

Terry O’Quinn como el Mayor General Beale

Matthew August Jeffers como Nat

Breeda Wool como Aiden