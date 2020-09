Han Seoul-Oh, interpretado por el actor Sung Kang, es uno de los personajes más queridos de la franquicia de “Fast & Furious” . Su muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” dejó destrozados a los fans, sin embargo, lo veremos de regreso en “Rápidos y furiosos 9” ("Fast and Furious 9″), que se estrenará el 2 de abril de 2021.

La penúltima entrega de la saga original marcará el regreso de varios personajes clásicos del equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel). Además de la participación de John Cena como el antagonista, otro detalle importante para los espectadores es la reaparición de Han, quien se supone había muerto.

“Rápidos y furiosos 9” (”Fast and Furious 9″) llegará a los cines de todo el mundo el 2 de abril de 2021 (Foto: Universal Pictures)

En el primer tráiler de “F9” vimos que Han se presenta ante todo el grupo, sin que nadie pueda creerlo, salvo el personaje de Diesel, quien le da un fuerte abrazo de bienvenida. Esto provocó la alegría y dudas de los fans ¿Cómo sobrevivió a los eventos de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”? ¿Qué significa su regreso?

Lo cierto es que la reaparición de Han Lue (Sung Kang) ha renovado el interés en el personaje y todo el arco de su historia dentro de la franquicia “Fast & Furious”. Según el sitio web “Screenrant”, la idea original del personaje era muy distinta a la que hemos visto en pantallas.

“Fast & Furious 9” será la penúltima entrega de la saga original protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster (Foto: Universal Pictures)

Durante una entrevista de 2013 con Mandatory, Kang reveló que Han apareció en el guion como un hombre afroamericano llamado “Phoenix”. El actor explicó que cuando Bow Wow fue elegido para interpretar a Twinkie, Lin tuvo la idea de hacer un cambio de planes.

El director quería un personaje asiático-americano inquietante, pero agradable, a quien los demás admiraran. Sin embargo, a Universal Pictures no le gustó la idea, por lo que fue necesario convencer a los ejecutivos del estudio.

Para lograr esto, Lin les mostró a los ejecutivos de Universal Pictures la película “Better Luck Tomorrow”. Esta cinta de 2002 fue dirigida por Lin y protagonizada por Sung Kang como uno de los jóvenes sobresalientes que experimentó con delitos menores después de aburrirse con la vida cotidiana.

Esto convenció a Universal Pictures y a Lin se le permitió transportar al Han de su drama criminal anterior a la franquicia de “Fast & Furious” . “Better Luck Tomorrow” sirvió como la historia de origen de Han antes de convertirlo en uno de los personajes más queridos de “Rápidos y furiosos”.