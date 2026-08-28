Día del Gamer: ¿Tu celular se vuelve más lento después de varias partidas? Esto es lo que ocurre mientras juegas

El celular se ha convertido en el principal dispositivo para jugar entre los gamers peruanos. De acuerdo con datos de 2025 de Kantar IBOPE Media, el 64% utiliza un smartphone para videojuegos, por encima de las computadoras (32%) y las consolas (21%). Pero una partida no exige lo mismo al equipo que varias seguidas.

Después de jugar durante un periodo prolongado, algunos usuarios pueden notar que la experiencia ya no es tan fluida como al inicio: aparecen caídas en los fotogramas por segundo (FPS), pequeños tirones o una respuesta más lenta. La explicación puede estar en un factor que no siempre se considera al elegir un smartphone: la temperatura.

“En gaming móvil no solo importa cuánta potencia puede alcanzar un smartphone, sino durante cuánto tiempo puede mantenerla. Cuando hablamos de sesiones prolongadas, la gestión de la temperatura se vuelve clave para sostener una experiencia estable”, explicó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

A propósito del Día del Gamer, que se conmemora cada 29 de agosto, Martos explica qué sucede dentro del smartphone durante sesiones prolongadas de juego y por qué la temperatura puede terminar afectando su rendimiento.

1. ¿Por qué jugar exige tanto al procesador?

Videojuegos como Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile o Mobile Legends requieren procesar constantemente gráficos, animaciones, movimientos y conexiones en línea. La exigencia puede aumentar si, al mismo tiempo, el usuario graba la pantalla, mantiene otras aplicaciones abiertas o utiliza funciones de comunicación durante la partida.

¿Qué ocurre? A mayor carga de trabajo del procesador y los componentes gráficos, mayor puede ser la generación de calor. Por eso, es normal que la temperatura del smartphone aumente durante sesiones prolongadas o al ejecutar juegos con gráficos exigentes.

2. ¿Qué hace el celular cuando la temperatura aumenta demasiado?

Cuando la temperatura alcanza determinados niveles, el propio smartphone puede tomar medidas para proteger sus componentes. Una de ellas es reducir temporalmente la potencia con la que trabajan el procesador y otros elementos del equipo.

¿Qué ocurre? Este mecanismo se conoce como thermal throttling y ayuda a controlar la generación de calor y proteger el hardware. Como consecuencia, el celular puede rendir menos que al inicio de la sesión, aunque no exista necesariamente una falla en el dispositivo.

3. ¿Cómo saber si el calor ya está afectando tu partida?

Las señales pueden aparecer de distintas maneras: una caída en los fotogramas por segundo (FPS), pequeños tirones en las animaciones, mayor tiempo de respuesta o una pérdida de fluidez frente a los primeros minutos de juego. Esto explica por qué dos smartphones que alcanzan cifras similares de rendimiento máximo no necesariamente ofrecen la misma experiencia después de varias partidas consecutivas. Para quienes juegan durante periodos prolongados, tan importante como alcanzar un determinado nivel de potencia es poder sostenerlo en el tiempo.

4. ¿Por qué la refrigeración importa tanto como la potencia?

Los sistemas de refrigeración ayudan a distribuir y disipar el calor generado dentro del dispositivo. Una gestión térmica eficiente puede contribuir a mantener un rendimiento más estable durante sesiones prolongadas y reducir la necesidad de limitar la potencia ante incrementos de temperatura.

Por ello, al elegir un smartphone para jugar, además del procesador, la memoria o la tasa de refresco de la pantalla, también conviene revisar qué sistema de refrigeración incorpora el equipo, especialmente si se utilizará para sesiones largas o juegos de alta exigencia.

En el caso del Infinix GT 50 Pro, el equipo incorpora HydroFlow Liquid Cooling, con una cámara de vapor 3D de 7.700 mm² diseñada para favorecer la disipación del calor en escenarios de alta exigencia. Además, cuenta con el GT Cooler MagCharge 2.0, un accesorio que combina refrigeración externa y carga inalámbrica para acompañar sesiones prolongadas de juego.

“Los videojuegos móviles son cada vez más exigentes y eso también está cambiando qué debemos mirar en un smartphone para jugar. Procesador, memoria y pantalla siguen siendo importantes, pero sostener el rendimiento durante una partida también depende de cómo el dispositivo administra el calor”, agregó Martos.

En el marco del Día del Gamer, entender qué sucede dentro del smartphone permite mirar más allá de las especificaciones técnicas. Para quienes juegan durante periodos prolongados, el verdadero rendimiento no está únicamente en alcanzar la máxima potencia, sino en poder mantener una experiencia estable cuando la partida se extiende.

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