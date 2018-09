¡Fortnite Battle Royale en PlayStation 1! Así sería la adaptación a la recordada consola [VIDEO]

Fortnite es el Battle Royale del momento en todas las consolas. Ya está presente en Nintendo Switch , PS4 , Xbox One y sistemas operativos móviles. Prácticamente tiene copado todo el mercado, salvo en las retro consolas que no con capaces de reproducir el juego por su capacidad gráfica.



Un interesante video de BlobVanDam en YouTube muestra cómo sería posible trasladar el Fortnite que ahora todos conocemos al primer PlayStation de Sony. El video guarda aspectos básicos como la elección de los personajes, los bailes y la vista en tercera persona.



Si la idea original de Fortnite hubiese llegado a las oficinas de Sony en la década de 1990, quizá pudo ser posible la adaptación del juego con ninguna opción online. Por aquel entonces, los videojuegos de consola no contaban con conexión a Internet, así que a lo mucho jugarías contra un amigo o varios de haber tenido el adaptador multijugador.