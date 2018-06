Neo Geo Mini: SNK dio a conocer la lista de juegos que tendrá la consola

Buena noticia para los retrogamers nostálgicos. SNK reveló al fin los títulos que tendrá el Neo Geo Mini , una novedad que guarda coincidencia con la E3 2018 .



El Neo Geo Mini será lanzado en Japón durante el verano de este año -ya en unas semanas- y algunos meses después en el mercado internacional. Se desconoce el precio de salida.



La consola contendrá 40 títulos con distinto contenido según la consola. Su diseño está basado en la Neo Geo MVS e incluye una pantalla LCD de 3.5 pulgadas , entrada para audífonos, puertos para 2 controles y salida HDMI .



Neo Geo Mini (original)

​

Aggressors of Dark Kombat

Alpha Mission II

Art of Fighting

Blazing Star

Burning Fight

Cyber-Up

Fatal Fury Special

Garou: Mark of the Wolves

King of Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Ninja Commando

Ninja Master’s: Haou Ninpou Chou

Puzzled

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Real Bout: Fatal Fury

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers: 2nd Squad

Super Sidekicks

The King of Fighters ’94

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’96

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2001

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Top Hunter: Roddy & Cathy

Top Player’s Golf

Twinkle Star Sprites

World Heroes Perfect



Neo Geo Mini (Internacional)

​

3 Count Bout

Art of Fighting

Blazing Star

Blue’s Journey

Crossed Swords

Fatal Fury Special

Foot Ball Frenzy

Garou: Mark of the Wolves

Ghost Pilots

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Master’s: Haou Ninpou Chou

Puzzled

Real Bout: Fatal Fury

Robo Army

Samurai Shodown II

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V Special

Sengoku 3

Shock Troopers

Shock Troopers: 2nd Squad

Super Sidekicks

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Last Blade 2

Top Player’s Golf

World Heroes Perfect