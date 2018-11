¡Nintendo 64 Mini en el limbo! Compañía descarta algún plan actual para la consola

Hasta que Nintendo declaró oficialmente sobre una futura consola. No se trata de nada nuevo, sino de una versión reducida de la Nintendo 64 que vendría con juegos integrados.



La nueva información disponible sobre la Nintendo 64 Mini llega del portal Kotaku. El reporte consiste en una entrevista a Reggie Fils-Aime, el presidente de Nintendo en América.



"Teníamos claro cuando hicimos las dos primeras consolas mini que, para nosotros, estas eran oportunidades de tiempo limitado que nos ayudaron como negocio a pasar de la conclusión de Wii U como sistema de hardware al lanzamiento de Nintendo Switch. Esa fue la razón estratégica por la que lanzamos NES Mini. Wii U se estaba desvaneciendo rápidamente a principios de 2016 y Switch no se lanzó hasta principios de 2017", señaló.



"Entonces, mientras que los consumidores pueden haber estado esperando algo, vemos esto como oportunidades de tiempo limitado. También ahora hemos dejado muy claro que, como el consumidor espera poder participar con nuestro contenido clásico, esto sucederá cada vez más con el servicio de suscripción", agregó.



El presidente de Nintendo cierra su idea agregando que no "descartaría algo", pero que actualmente "no está en nuestro horizonte de planificación".