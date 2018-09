Dragon Ball Z: Super Butoden es un clásico videojuego de la consola Super Famicom. Su éxito ha sido tal que aún hoy se utiliza para promocionar nuevos títulos de la franquicia como Dragon Ball FighterZ para Nintendo Switch.



La estrategia comercial consistía en ofrecer el Dragon Ball Z: Super Butoden por la preventa del Dragon Ball FighterZ. Bandai Namco confirmó que no habrá ninguna otra manera de disfrutar de Dragon Ball Z: Super Butoden en la consola híbrida de Nintendo , porque no estará disponible en la eShop.



¡Así que no hay más! La preventa de Dragon Ball FighterZ para Switch es la única manera de poder disfrutar de este título de la Famicom. Tienes la oportunidad de contar con él haciendo la reserva hasta antes del lanzamiento, que será el 28 de septiembre para Nintendo Switch.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.