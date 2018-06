La guerra de los 'speedrunners' continúa. Un jugador consiguió batir un viejo récord de pasarse ' Super Mario Bros. ' de la NES en tan solo 4 minutos con 59 segundos y 823 milésimas. Lo curioso es que lo realizó con una mano.

El sobrenombre con el que se hace llamar el usuario es ' Kosmic ', desde hace varios meses decidió batir el récord con una sola mano. En marzo del 2017 llegó a rebajar su marca a 5 minutos con un segundo y en esta ocasión redujo el tiempo en más de dos segundos.

No obstante, no es el único que ha estado intentando romper este récord de ' Super Mario Bros. '. El jugador ' somewes' ha estado intentando bajar sus números casi a la par, en el siguiente video se puede ver que en el minuto 4:50 reinicia su intento debido a que se equivoca en un solo paso y no pudo entrar en la tubería.

El mundo de los ' speedruns ' ha crecido considerablemente. Inclusive hasta el punto de convertirse en uno de los eventos benéficos más importantes del mundo de los videojuegos: " Games Done Quick ".