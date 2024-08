El surfista peruano Alonso Correa ha llegado a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, y es un evento que no te puedes perder. El atleta nacional tiene la posibilidad de alcanzar el podio. Si cuentas con un smartphone Android o iOS, podrás seguir en tiempo real cada detalle de su hazaña para no perderte ni un minuto.

Alonso Correa tiene la chance de clasificar a las medallas de oro y plata tras vencer al japonés Reo Inaba (10.5 vs. 10.16) en cuartos de final. Ahora, el próximo desafío para el surfista peruano es el francés Kauli Vaast, que viene de derrotar a su compatriota Johan Duru (15.33 vs. 12.33) y ocupó el tercer lugar en los ISA World Surfing Games 2024. El duelo será difícil y no puedes dejarlo pasar.

La semifinal de Alonso Correa está programada para el lunes 5 de agosto a las 12:00 pm (hora peruana). Podrás verla sin problemas en YouTube desde la transmisión de Claro Sports para toda América Latina. También puedes hacerlo a través de la página web de ATV mientras que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y enterarte de los principales sucesos del histórico duelo.

Cómo ver los Juegos Olímpicos de París por YouTube

Haz clic en este enlace para dirigirte al catálogo de programación en vivo de Claro Sports para la región. El canal todavía no ha programado la transmisión de la semifinal de surf, así que deberás aguardar a que esté disponible pocos minutos antes de las 12:00 pm.

Si quieres ver a Alonso Correa por ATV, puedes hacer clic aquí para dirigirte a la página especial del canal de señal abierta para ver el streaming. De igual manera, tendrás que estar en la página minutos antes de la cita para no perderte de nada.

Resultados de Alonso Correa en París 2024

Primera Ronda - Heat 3

Alonso Correa (PER): 14.33

Filipe Toledo (BRA): 7.63

Kanoa Igarashi (JAP): 4.17

Tercera Ronda - Heat 1

Alonso Correa (PER): 15.00

Jordy Smith (SA): 12.20

Cuartos de final - Heat 1

Alonso Correa (PER): 10.50

Reo Inaba (JAP): 10.16

Semifinales de surf en París 2024

Heat 1: Alonso Correa (PER) vs. Kauli Vaast (FRA)

Heat 2: Gabriel Medina (BRA) vs. Jack Robinson (AU)

Descarga la app oficial de París 2024

En caso quieras estar al tanto de todas las disciplinas en tiempo real, te aconsejamos descargar la aplicación oficial de los Juegos Olímpicos en Android y iOS. Allí podrás enterarte del medallero, de las noticias relacionadas a cada disciplina y los horarios de las competiciones. En esta semana, sabremos quiénes se llevan las medallas de oro porque estamos en la recta final del certamen deportivo.

