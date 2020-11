Por fin Among Us se ha actualizado a la versión 2020.10.22. El juego de Innersloth ha empezado a desplegar la última versión de la aplicación más famosa durante los últimos meses. Para poder obtenerlo primero deberás ser un usuario beta tester y hoy te explicaremos todas las novedades que trae.

Para poder descargar la última versión 2020.10.22 de Among Us deberás ingresar a Google Play o iOS Store para comprobar si ya tienes la nueva descarga. En caso lo vea, simplemente dale en “Actualizar” y listo.

Entre las últimas novedades, tal como describe Innersloth, la nueva versión de Among Us llegará con una serie de cambios:

La aplicación llegará con un nuevo sistema anti-cheat (anti-trampas), a fin de evitar que hackers hagan de las suyas dentro del juego.

Asimismo se añade la opción de voto anónimo: ahora todos los votos aparecerán de color gris.

Por otro lado, Among Us también tendrá un nuevo modo para la barra de tareas.

Se agregarán además nuevos símbolos para la tarea de arreglar cables.

Finalmente se añaden nuevos cosméticos para la sala de encuentro.

La última versión de Among Us es la 2020.10.22 que se puede descargar ahora mismo. (Foto: Among Us)

Por otro lado, Among Us indica, a través de un mensaje al abrir el juego, es que todos los usuarios podrán reportar muy pronto a usuarios tramposos. Pero no solo eso, sino además menciona que Among Us 2 está cancelado y que mejorarán la versión actual.

CÓMO VOLVERSE BETA EN AMONG US

Lo primero que debes hacer es dirigirte a Google Play.

Allí busca Among Us

Tras ingresar a la sección del videojuego en Google Play deberás dirigirte a la parte de abajo.

Pasarás por todos los comentarios.

En ese apartado observarás que hay una opción para convertirte en beta tester en Among Us.

Suscríbete y listo. Ahora la aplicación se actualizará para que recibas las más próximas funciones.

