No pierdas tiempo y juega Among Us totalmente gratis en la PC. La aplicación ha recibido muchas más descargas que cualquier otro tipo de programa. Su modalidad de juego es bastante fácil y trata sobre descubrir al impostor dentro de un grupo de personas que simulan ser tripulantes de una nave.

En la actualidad Among Us ha superado en ventas a Fall Guys. Si bien es totalmente gratis en el smartphone, en la versión PC deberás pagar alrededor de los 3.99 euros, mientras que en dólares cuesta alrededor de los 5. En Perú, cuesta 11.50 soles.

Sin embargo, existe un truco compartido por varios usuarios que te enseñan cómo jugar de forma gratuita y en pantalla grande, especialmente si tienes una computadora. ¿Qué debo hacer?

Cabe precisar que para poder ejecutar este tutorial es necesario que cuentes con un emulador de Android en tu PC. Lo mejor de todo es que no te banearán de Among Us . Sigue estos pasos:

Lo primero que debes hacer es descargar el emulador BlueStacks en PC o Mac.

Tras ello simplemente deberemos ejecutar el programa en la computadora.

Tras ello, simplemente deberás descargar primero Google Play y allí descargar Among Us como siempre.

Finalmente ejecuta Among Us como lo haces en el celular.

Lo mejor de todo es que el videojuego de Among Us, el mismo que vez en el celular, lo podrás visualizar en pantalla grande.

