¿Cuándo debes usar 'sabotaje’? ¿Para qué sirve y por qué tienes que utilizarlo? Aquí te lo decimos. Among Us , el videojuego de moda, es una de las aplicaciones que más ha sido descargada en las últimas semanas en smartphones, PC, Mac, y otros dispositivos, incluso logrando superar en ventas a Fall Guys.

Si bien hay trucos conocidos en Among Us , existen algunas cosas que debes conocer. ¿Cuándo es necesario realizar ‘Sabotaje’? Pues si eres impostor esto es lo que debes conocer de inmediato para no fracasar en el videojuego para smartphones.

Como sabes el ‘Sabotaje’ tiene la capacidad de poder distraer a los jugadores a fin de que se dispersen por diversas salas que tiene el mapa. Cuando pulsas el botón no solo podrás empezar a eliminar a diversos jugadores, sino también emplear otros trucos:

Cuando realizas ‘Sabotaje’ podrás apagar varias luces en Among Us . Estas no se arreglarán hasta cuando alguien encienda la luz.

De esta forma podrás hacer 'Sabotaje' en Among Us. (Foto: Wikipedia)

Por otro lado, también tendrás la posibilidad de abrir el oxígeno para que cualquier tripulante vaya a arreglarla.

También puedes cerrar puertas con el objetivo de dejar atrapado a los jugadores durante unos segundos. Pero recuerda que debes tener cuidado de eliminar a un tripulante si está a tu lado, a fin de no levantar sospechas.

Si hiciste el ‘Sabotaje’ y has eliminado a varios jugadores, trata de arreglar el inconveniente que generaste a fin de que no duden de ti en Among Us.

