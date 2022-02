Android es un sistema operativo desarrollado por Google, el cual tiene una gran cantidad de funciones al interior de sus configuraciones, una de ellas te permite ajustar las llamadas telefónicas para que tu propio smartphone te diga por voz alta el nombre del contacto que intenta comunicarse contigo, ¿Quieres saber cómo añadir esta opción a tu dispositivo móvil? aquí lo explicaremos a detalle.

Es muy común que olvides tu celular en la cama, la sala, el baño, etc., en conclusión que lo dejes lejos de tu alcance, entonces, cuando alguien te llama no sabrás de quién se trata o si es una llamada importante, sobre todo ahora que abundan las llamadas spam, así que tendrás que pararte y ver si te interesa el contacto que quiere comunicarse contigo o no. Esto se acabó, ya que Android tiene una función muy interesante para decirte en voz alta el nombre del contacto que te está llamando.

CÓMO HACER PARA QUE ANDROID DIGA EL NOMBRE DEL CONTACTO QUE TE LLAMA

Primero, ingresa a la “Configuración” de tu dispositivo Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, ubica y presiona el apartado “Accesibilidad”.

Aquí, toca en la opción “Interacción y habilidad”.

Accede a “Responder / Finalizar llamadas”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Leer nombres en voz alta”.

Tienes que activar la casilla "Leer nombres en voz alta" (Foto: Android)

Listo, ahora cada vez que uno de tus contactos te llame Android dirá automáticamente su nombre en voz alta, pero, en caso hayan signos raros no será capaz traducirlos como esperabas, por ejemplo: si tienes un amigo con el nombre “J(U)an”, el móvil dirá “Jota, paréntesis, U, paréntesis, an”. A tenerlo en cuenta.

Cómo bloquear las llamadas spam en tu celular Android

Descargar la aplicación Teléfono de Google .

. Si tu dispositivo cuenta con sistema operativo Android es posible que llegue de manera predeterminada, caso contrario deberás descargarlo.

Abre la aplicación y pulsa el ícono de los tres puntos verticales que se sitúan en el extremo superior derecho.

Aquí presiona en “Configuración” y luego en “Identificador de llamada y spam”.

Por último, habilita las tres opciones: “Ver ID del emisor y spam”, “Filtrar llamadas de spam” y “Llamadas verificadas”.

Listo, de esta manera cuando alguien te llame podrás saber quién es el contacto y también te aparecerá una advertencia si es que se trata de un número spam o no.

¿Tienes problemas con la reproducción de videos en YouTube? ¿Te aparecen mensajes de error? ¿El volumen de los videos está desactivado? Este y otros inconvenientes los puedes solucionar a través de soporte de ayuda de Google ‘¿En qué podemos ayudarte?’ Solo haz clic aquí para que sigas los pasos relacionados a tu problema.