Actualmente, los dispositivos móviles con sistema operativo Android son multifuncionales, significa que no solo sirven para realizar o recibir llamadas y mensajes de texto SMS, sino también como una herramienta importante para el trabajo, universidad, pasatiempo, entre otros ámbitos. En esta ocasión, desde Depor te explicaremos cómo saber averiguar la velocidad del procesador de tu teléfono inteligente, ¿Será el mismo que te dijeron al momento de comprar el equipo? averígualo aquí.

Así puedes saber la velocidad del procesador de tu teléfono Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, busca y descarga la aplicación denominada “Geekbench 5″, se trata de un programa para medir el rendimiento del CPU en tiempo real. Si deseas obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Ábrela y presiona en “Aceptar”, así le concederás todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

De inmediato vas a ver todas las características del smartphone.

Para saber la velocidad de tu procesador, oprime sobre la opción “Run CPU benchmark”.

Espera que el aplicativo procese los datos de tu dispositivo.

Finalmente, como puedes ver en la siguiente imagen, el procesador del equipo consultado es de 8 núcleos, esta es su velocidad.

Esta es la velocidad del procesador de un móvil en tiempo real (Foto: GEC)

Existen otras aplicaciones que brindan los mismos servicios que Geekbench 5, entre estas se encuentran: 3D Mark, CPU X, Device Info, Phone Test, CPU Throsttling Test, etc. Es importante destacar que todos los programas antes mencionados los puedes descargar a través de la Google Play Store de Android, no te preocupes que son de confianza, así que no temas en otorgarle algunos permisos de tu celular.

