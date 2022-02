La mayoría de los usuarios en todo el mundo prefieren utilizar a Google Chrome como su navegador predeterminado, esto debido a que lo consideran como el más cómodo, visualmente atractivo y sobre todo el más rápido de todos los que existen, sin embargo, hay un truco poco conocido que sirve para incrementar aún más la velocidad de navegación en Chrome, ¿Quieres saber cómo hacerlo? a continuación lo explicaremos.

Para realizar este truco no será necesario descargar aplicaciones adicionales de la Google Play Store de Android o de sitios externos, asimismo, no lo encontrarás en las configuraciones regulares, sino en las funciones experimentales, ¿Qué son estas últimas? son herramientas que los usuarios vienen probando en el navegador pero que aún no se han lanzado oficialmente.

CÓMO ACELERAR GOOGLE CHROME EN ANDROID

Primero, asegúrate que Google Chrome no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

Abre el navegador desde tu móvil y coloca lo siguiente en la barra de direcciones, en donde va el URL o enlace: " chrome://flags ", sin las comillas por supuesto.

Se abrirán una nueva ventana con las funciones experimentales de Chrome.

En el rectángulo que dice “Search flags” escribe “Enable-parallel-downloading”. Debajo habrá un botón, que dice “Default”, cámbialo por “Enable”. Esto hará que las descargas de Chrome sea más rápidas que antes.

Ahora, busca “Enable-gpu-rasterization” y también configúralo a “Enable”. El ajuste sirve para optimizar el uso de la GPU, procesador y memoria RAM.

El último es “smooth-scrolling”, debe estar en “Enable”, se trata de una opción que no influye en la velocidad de Chrome, pero, te brinda mayor fluidez cuando deslizas hacia arriba o hacia abajo.

Listo, habilitando estas funciones tu aplicativo correrá más rápido que antes, no obstante, la velocidad de navegación dependerá mucho de la memoria RAM y el procesador del equipo Android, pues los equipos de gama media o alta son los que tienen mejores características.

Cómo saber si Google Chrome está actualizado en una PC

Desde tu computadora o laptop ingresa a Google Chrome y abre una nueva ventana.

Presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho (፧).

Se van a desplegar varias opciones, haz clic en “Configuración”.

En el lateral izquierdo toca donde dice “Acerca de Chrome” o “Información de Chrome”.

Aquí podrás corroborar la versión de Google Chrome que actualmente tienes y si es que existe alguna pendiente.

