Hoy no es un día cualquiera. Por el 4 de julio de 2024, el Día de Independencia en Estados Unidos, Google Play y App Store han liberado varias aplicaciones de pago. Ahora mismo puedes descargarlas en Android y iOS, y es la oportunidad perfecta para actualizar las herramientas de tu celular y sin la fastidiosa publicidad.

No dejes pasar mucho el tiempo porque la promoción es de duración limitada y estará disponible solo por unos pocos días. Aunque no las uses desde el primer día, aconsejamos descargar cada programa y guardarlos en tu cuenta porque las aplicaciones seguirán siendo gratuitas de forma permanente.

La página Nextpit hizo una breve lista de las aplicaciones de pago que hoy mismo puedes descargar en tu smartphone. Te dejamos los enlaces para que la instalación sea desde las tiendas oficiales.

Juegos de pago gratis en Android

Juegos de pago gratis en iOS

Cómo hacer contraseñas seguras

Tantas aplicaciones por descargar requerirán de cuentas nuevas y contraseñas seguras. Un consejo para tu seguridad es crear una clave para cada cuenta en Internet y no repetir el acceso para que, en caso de ataque digital, los ciberdelincuentes solo puedan acceder a una sola cuenta.

Hay páginas que permiten “medir” la seguridad de tus contraseñas según el tiempo que tardan en ser descifradas. Puedes probar Bitwarden donde ingresas tus claves para saber si son resistentes y en cuántas horas, días o años podrían ser hackeadas. El sistema asegura que las claves y los resultados no son enviados a los servidores de Bitwarden, sino que se procesan localmente.

También puedes crear una contraseña según cuáles han sido hackeadas anteriormente. La página Have I Been Pwned almacena cientos de millones de contraseñas previamente expuestas en violaciones de datos. Si es que tu contraseña actual o futura aparece en las listas de esta página, será mejor que pienses en un nuevo acceso y hagas las gestiones correspondientes.

Una tercera opción es Security.org. Su plataforma es fácil de usar: solo debes ingresar las claves que te gustaría probar y revisar el tiempo que tardarían en ser hackeadas.

Te puede interesar