WhatsApp Plus es una versión modificada del sistema de mensajería instantánea desarrollado por Meta. El aplicativo ofrece herramientas especiales que no hallarás en el WhatsApp de toda la vida; sin embargo, debes tener cuidado sobre el “mod” que instales en julio de 2024 porque hay más de un WhatsApp Plus en Internet.

Una búsqueda recurrente en Google es la versión original de WhatsApp Plus. ¿Existe algo así cuando hablamos de versiones modificadas? Para entender la situación y así dar con el aplicativo más adecuado para tu celular, hagamos un poco de historia.

El primer WhatsApp Plus fue lanzado en 2015 por un desarrollador español llamado Rafalense. Digamos que ese es el “original” porque empezó toda la tendencia de los mods. El proyecto, cuando fue abandonado, sirvió como base para que cientos de otros desarrolladores creen sus propios mods como WhatsApp Plus Rosado, Gold, Femenino, GB, YMWhatsApp, entre otros.

Por obvias razones, tener la versión “original” de 2015 no sale a cuenta considerando las actualizaciones que ha hecho WhatsApp. Si te das una vuelta por Google, encontrarás mods de WhatsApp Plus del desarrollador árabe Fouad Mods o de su colega AlexMods.

Hay una tercera opción que es WhatsApp Plus Original cuya propuesta no es precisamente una obra actual de Rafalense, sino un APK que basa su “originalidad” en ofrecer un servicio profesional que haga sentir a la comunidad que está usando una versión verificada y estable.

La versión de WhatsApp Plus Original es programada por “unos desarrolladores que van actualizando la aplicación constantemente; además, responden a nuestras inquietudes y también corrigen errores en la aplicación, algo que no conseguimos con otros desarrolladores como Fouad Mods”, señalaron desde wplusoriginal.com.

Cómo saber si tu WhatsApp Plus es seguro

¿Has descargado WhatsApp Plus y no sabes si tiene malware? Lo primero que deberás hacer es revisar la firma digital del APK para identificar al desarrollador y percatarte de que no sea un archivo manipulado. Ten a la mano el APK (sin instalar) en una computadora y visita la página APK Signature Verification para hacer la verificación. Solo tendrás que cargar el fichero del APK (WhatsApp Plus, en este caso) a la página y esperar el resultado.

Otra solución es la página VirusTotal. Funciona igual que APK Signature Verification: cargar el fichero en cuestión y esperar el resultado. Así podrás enterarte si es que no contiene malware o cualquier otro software malicioso.

Por último, revisa los permisos que ofrece a WhatsApp Plus al momento de la instalación. Si WhatsApp Plus te pide acceso a base de datos que no coinciden con la función de la app, es una señal de alerta.

Descarga WhatsApp Plus en tu celular

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

