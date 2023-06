Es un hecho que nunca debes compartir tus datos personales con nadie, pero tampoco debes almacenarlos en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, claramente hablamos de las tarjetas de crédito o débito, ya que los criminales informáticos podrían realizar compras sin que te dieras cuenta, aunque también vaciarían tus ahorros de toda la vida en cuestión de pocos minutos.

La aplicación Google siempre te consulta si deseas guardar los correos electrónicos, contraseñas y tarjetas de crédito o débito, esto es una pésima idea, ¿Por qué? es probable que en alguna oportunidad caigas en uno de los tantos métodos de estafa que existen a través de la internet, sobre todo cuando tú mismo instalas un programa con virus como parte del “Pishing”.

Tras haber sido víctima de los hackers o criminales informáticos, solo debes esperar poco tiempo para descubrir que se robaron tu dinero, pues con este virus “malware” son capaces de acceder a toda la información que has guardado en tu teléfono inteligente, no solo sabrán tus datos bancarios, sino también correos, claves, fotografías, videos, etc.

Cómo eliminar las tarjetas de crédito o débito que registré en Google

Primero ingresa a los “Ajustes” de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona en el apartado que dice “Google”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Autocompletar” > “Autocompletar con Google”.

Toca la sección “Formas de pago” para que desvincules las tarjetas de crédito o débito que registraste en Google.

Finalmente, te aparecerán todas las tarjetas bancarias, aquí pulsa en “Quitar” para que no sigan almacenándose.

