Android es un sistema operativo lleno de secretos y funciones que la mayoría de los usuarios todavía no conocen, asimismo, el referido software es compatible con más de tres millones de aplicaciones que puedes descargar de la Google Play Store, aunque a veces estás pueden fallar o ser vulnerables ante algún tipo de virus. En caso tu equipo se encuentre lento y sospechas que por es culpa de alguna app en específico, a continuación te enseñaremos a habilitar el “Modo seguro”.

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL MODO SEGURO DE ANDROID

Al igual que en las computadoras o portátiles, los teléfonos inteligentes también pueden ser infectados por un virus malware tras haber instalado un aplicativo o archivo multimedia, esto provocaría que tu dispositivo tenga bugs o navegue demasiado lento, además, en cuestión de minutos tus datos personales y bancarios podrían estar expuestos y caer en manos de los ciberdelincuentes.

Si pasas por la situación que acabamos de mencionar, te recomendamos activar el “modo seguro” ¿Qué es? Es una herramienta que tras habilitarla el Smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de Android, aquellas que vienen por defecto cuando adquieres un nuevo celular.

¿Para qué sirve? Básicamente, te ayudará a descubrir con total seguridad si es que alguna aplicación instalada viene provocando los fallos en tu equipo, lo sabrás si notas que tu celular funciona con normalidad tras habilitar este modo. Es importante aclarar que no se borrará ningún dato, simplemente no podrás ingresar a los aplicativos que has descargado, pues aparecerán de color gris (inactivas), al menos hasta que salgas del “modo seguro”.

CÓMO HABILITAR EL MODO SEGURO DE ANDROID

Primero, pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado, el que normalmente se ubica en el lateral derecho.

Te saldrán las opciones “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, pulsa en el primero hasta que te aparezca el “Modo seguro”, presiónalo. También aplica para tabletas Android.

El móvil se reiniciará automáticamente y las apps o widgets no estarán disponibles (se mostrarán de color gris), es como si hubieras prendido el teléfono por primera vez.

Lo que sí te permitirá este modo es extraer los archivos a un ordenador, para que así no los pierdas, todo ello antes de tomar decisiones drásticas como restaurar Android a su “modo de fábrica”.

Antes de restaurarlo a su "modo de fábrica", desinstala las apps para ver si el móvil así deja de tener fallos.

CÓMO SALIR DEL MODO SEGURO

Para salir del “modo seguro” de Android y desinstalar las apps antes de proceder con el “modo de fábrica”, pulsa por unos segundos el botón de encendido y apagado.

Espera que te aparezca la opción "Reiniciar", tócalo.

Si por alguna extraña razón no te aparece “Reiniciar”, pulsa el botón de encendido y apagado durante 30 segundos para forzar el reinicio.

