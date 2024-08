Disfruta actualizando tu smartphone Android e iOS con nuevas aplicaciones. Los desarrolladores han puesto a disposición sus apps de pago de manera gratuita para que puedas descargarlas hoy, jueves 8 de agosto de 2024. Te proporcionamos todos los enlaces necesarios para que las instales en solo minutos.

Obtener aplicaciones de pago de forma gratuita te permite acceder a nuevas herramientas en tu dispositivo sin la molestia de anuncios, además de disfrutar de un servicio mejorado gracias al esfuerzo de los desarrolladores. Al cobrar directamente por su trabajo, se espera una calidad óptima y sin errores de programación. También podrás ahorrar varios dólares invirtiendo solo unos minutos de tu tiempo.

Lista de aplicaciones de pago gratuitas

Aquí tienes la lista de aplicaciones de pago gratuitas junto con los enlaces para descargarlas desde la tienda virtual de cada sistema operativo. Asegúrate de estar en tu cuenta actual de Android o iOS para mantener las apps en tu biblioteca y poder descargarlas incluso después de que termine la promoción.

Aplicaciones de pago gratis en Android

AppLock Pro ( US$4.49 ): una aplicación de seguridad personal que bloquea diferentes aplicaciones en tu teléfono inteligente según PIN, patrón o biometría, según tus preferencias.

( ): una aplicación de seguridad personal que bloquea diferentes aplicaciones en tu teléfono inteligente según PIN, patrón o biometría, según tus preferencias. Folder Server - WiFi Transfer ( US$2,99 ): transfiere archivos de un teléfono a otro a través de Wi-Fi de manera rápida y sin problemas.

( ): transfiere archivos de un teléfono a otro a través de Wi-Fi de manera rápida y sin problemas. Equalizer Bass & Booster Pro ( US$2,49 ): potencia los graves de tu teléfono inteligente con esta aplicación, aunque el efecto puede ser limitado.

( ): potencia los graves de tu teléfono inteligente con esta aplicación, aunque el efecto puede ser limitado. Resume Builder ( US$4,99 ): crea tu currículum con esta aplicación y asegúrate de que tu futuro empleador obtenga la mejor versión digital de ti de un vistazo.

Aplicaciones de pago gratis en iOS

Weather: it is nice outside ( US$0,99 ): siempre es bueno estar al tanto del clima, para que te sea más fácil planificar tus viajes.

( ): siempre es bueno estar al tanto del clima, para que te sea más fácil planificar tus viajes. Scrollit 2x ( US$9,99 ): transforma tu dispositivo iOS en una pantalla móvil que muestra mensajes. Puede resultar útil en caso de emergencia.

( ): transforma tu dispositivo iOS en una pantalla móvil que muestra mensajes. Puede resultar útil en caso de emergencia. Light Meter - Film Photography ( US$3,99 ): obtén una lectura precisa de la luz en los alrededores antes de capturar fotografías.

Cuidado con los APK en tu smartphone

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

