Deseas saber cómo descargar WhatsApp Plus gratis. Estás en el lugar correcto. Si quieres experimentar con la versión no oficial de WhatsApp, en Depor te enseñamos cómo instalar el APK correctamente. De esta manera podrás disfrutar de las múltiples funciones que presenta.

Para instalar el APK gratis y sin errores esta última actualización en la versión V22.00 para enero 2023. Su instalación es muy particular, ya que se trata de un WhatsApp Mods muy similar al mensajero oficial, puesto que contienen muchas características y eliminan las limitaciones que afectan negativamente a la experiencia del chat.

¿Qué debes saber de WhatsApp Plus? Es una de las primeras apps que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el WhatsApp mods, y ha causado furor por sus características. Veamos con más detalle la aplicación WhatsApp Plus APK, que ofrece características similares al servicio WhatsApp Premium.

▷ ¿Qué es y cómo funciona WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación modificada. Esta te brinda más funciones que WhatsApp normal , por ejemplo, tienes la posibilidad de cambiar de color toda la plataforma, ocultar “escribiendo”, evitar que se borren las fotos y videos que solo se ven una sola vez y hasta descargar la imagen de perfil de cualquiera de tus amigos.

▷ ¿Qué debes saber antes de instalar WhatsApp Plus gratis?

Antes de iniciar con el proceso, es bueno saber que WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más famosas de la plataforma Android, y a pesar de tratarse de un MOD no oficial de la aplicación original, la también conocida como WhatsApp + o WhatsApp Plus Holo. Considerando que es un MOD “no oficial”, no podemos descargarlo directamente desde la Google Play Store.

Gracias a estos desarrolladores de este MOD, el poder descargar WhatsApp Plus gratis en tu dispositivo Android es una total realidad. Si quieres aprovechar las mismas ventajas del WhatsApp oficial, pero con una interfaz personalizada a tu manera, aquí te explicamos cómo hacerlo a través de este pequeño tutorial.

▷ Características y ventajas al descargar WhatsApp Plus gratis

Aunque los WhatsApp Mods son superficialmente muy similares al mensajero oficial de WhatsApp, contienen muchas características que no están presentes en WhatsApp y eliminan las limitaciones que afectan negativamente a la experiencia del chat. Por ejemplo, la versión original de WhatsApp no permite a los usuarios descargar vídeos de estado de los contactos ni enviar archivos o documentos de gran tamaño.

Las apps alternativas a WhatsApp tienen muchas ventajas sobre las oficiales y son populares desde hace mucho tiempo, y todavía no se ha tomado ninguna medida legal por parte de WhatsApp contra los usuarios o los desarrolladores. Esto puede sonar arriesgado, y de hecho lo es, pero hasta el momento no ha habido grandes problemas de seguridad.

Elegir los colores de la interfaz y el tamaño de la fuente como gustes.

Enviar vídeos y otros archivos de mucho mayor tamaño.

Enviar y descargar fotos y vídeos sin que pierdan calidad.

Compartir contenido de forma mucho más rápida.

Copiado y pegado parcial, donde podrás elegir sólo la parte del texto de un mensaje que te interese.

Ocultar tu foto de perfil.

Observar la hora de última conexión y estados desde la pantalla de chat.

Colocar diferentes temas en la app.

Programar nuevos mensajes

Determinar un mensaje automático

Cifrado de extremo a extremo

Tecnología pantalla galería

▷ ¿Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus en el móvil?

Para poder descargar WhatsApp Plus V22.00 es necesario desinstalar WhatsApp normal.

es necesario desinstalar WhatsApp normal. Lo mejor será realizar una copia de seguridad de tus conversaciones.

Recuerda que si no te gusta WhatsApp Plus V22.00 puedes regresar a WhatsApp normal.

puedes regresar a WhatsApp normal. Ahora descarga WhatsApp Plus V22.00 sin publicidad o anuncios usando este enlace .

sin publicidad o anuncios usando este . Dale los permisos correspondientes a tu celular para instalar apps de terceros.

Luego registra tu número e ingresa el código de verificación.

Tras ello ya podrás usar WhatsApp Plus V22.00 en tu celular.

en tu celular. Recuerda siempre mantenerlo actualizado para evitar posibles sanciones por parte de WhatsApp normal.

Para poder descargar WhatsApp Plus V22.00 en tu celular debes desinstalar WhatsApp normal. (Foto: WhatsApp)

▷ ¿Qué diferencias hay entre WhatsApp y WhatsApp Plus?

Básicamente es la personalización. En la base original que gran parte de la población conoce recuerda el simple interfaz verde, pues en esta versión es de color azul. Sumado a ello se consideran todas las herramientas creativas para el diseño dentro de la app.

Respecto a sus funciones, puedes elegir quienes pueden llamarte o escribirte y quiénes no. Además, como comprenderán, no es legal, en ninguno de los aspectos de su sistema, a excepción de la ya conocida aplicación base.

Al ser ilegal, obviamente no podrás descargarla en sitios o tiendas oficiales, por lo que será bastante común ir a servidores externos quienes comprenden de este sistema proporcionado. Por tanto, su código y encriptación no es original, y no comprende de los permisos de modificación

▷ ¿Por qué es un riesgo utilizar WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación modificada que puede poner en riesgo tu celular Android. Es por ello que aquí te brindaremos una serie de datos por las que debes no descargarla:

WhatsApp normal puede banear tu cuenta y, con ello, nunca podrás incribir tu número.

Es necesario tener que instalar el APK de WhatsApp Plus de manera manual y a cada rato.

Tus conversaciones no están cifradas y, por lo tanto, pueden estar a la vista de cualquier tercero sin que te des cuenta.

Si bien no introduce virus, tus conversaciones pueden ser revisadas por otros.

Es necesario empezar desde cero con todas tus conversaciones en WhatsApp Plus.

▷ ¿Qué es un APK?

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

▷¿Cómo saber cuál es el WhatsApp Plus original?

Una de las maneras más fáciles de reconocer la app original es que el ícono en lugar de ser verde es color azul, de ahí deriva su nombre popular de “WhatsApp Azul”. Otra forma es ingresando a la app donde verás el centro de control que tiene un menú con más controles personalizables, desde el color de los chats, hasta el fondo de los mismos.

¿Cómo instalar WhatsApp Plus correctamente sin que baneen tu cuenta?

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que hayas eliminado WhatsApp normal por completo.

Para ello anda a Ajustes.

Luego dirígete a Aplicaciones.

Allí busca el nombre de WhatsApp.

Te aparecerá la aplicación. Lo mejor será desinstalarlo de esa manera.

En caso no estés seguro que se hayan eliminado todos los accesos a WhatsApp normal, vuelve a hacer los mismos pasos.

Si se muestra un ícono de engranaje que dice WhatsApp, también será mejor desinstalarlo.

Ahora recién descarga el APK de WhatsApp Plus en tu smartphone. Puedes hacerlo usando este enlace .

. Tras ello instala el APK, pero lo mejor será que no envíes mensajes a cada rato, ni tampoco desinstales WhatsApp Plus para nuevamente usar WhatsApp.

Recuerda que el código de seguridad de WhatsApp se está reforzando de modo que puede bloquear cuentas de manera automática.

▷ ¿Cuáles son las versiones del WhatsApp Plus?

Conoce cual es la versión modificada de la popular app de mensajería, que le agrega nuevas funciones que la original no tiene y que te gustaría tener.

