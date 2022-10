WhatsApp ahora te permite no solo mandar documentos con peso máximo de 2 GB, sino también reaccionar con cualquier emoji a los mensajes, salirte de un grupo sin necesidad de avisar a otros y hasta poder ocultar el fastidioso “en línea”.

Sin embargo, a veces las personas tienden a buscar más funciones dentro de WhatsApp, es por ello que descargan WhatsApp Gold . ¿Ya tienes la última versión? Aquí te contamos cómo obtenerlo en tu dispositivo Android.

DESCARGAR APK DE WHATSAPP GOLD: ÚLTIMA VERSIÓN

Para tener WhatsApp Gold en tu celular, debes desinstalar WhatsApp normal.

Recuerda que siempre es bueno realizar una copia de seguridad para evitar perder tus conversaciones.

Ahora ingresa a este enlace .

. Con ello podrás tener WhatsApp Gold en tu dispositivo.

Recuerda darle los permisos correspondientes a tu smartphone para instalar el APK.

Cuando culmines simplemente colocar tu número de celular y código de verificación.

En ese instante podrás tener WhatsApp Gold de manera rápida.

En caso no te guste, puedes desinstalarlo sin problemas y usar WhatsApp normal.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

Síguenos en nuestras redes sociales: