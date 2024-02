La plataforma de streaming de anime Crunchyroll dio a conocer su asociación con Samsung Electronics para ofrecer a los usuarios de Samsung Smart TV un acceso directo a su extenso catálogo de contenido. La aplicación Crunchyroll ya está disponible para los usuarios en Estados Unidos, con planes de expansión a otros países al final de esta semana.

Esta integración permite a los usuarios de Samsung Smart TV sumergirse en la vasta biblioteca de anime de Crunchyroll, que abarca más de 1000 títulos, 3,300 vídeos musicales japoneses y especiales de conciertos, además de los últimos programas en tendencia. Todo esto, con la opción de subtítulos o doblaje en más de 12 idiomas locales, incluyendo español.

“El anime es un fenómeno global en constante crecimiento en la industria del entretenimiento. Estamos emocionados de mejorar el acceso a Crunchyroll para los usuarios de Smart TV de Samsung”, expresó Kaliel Roberts, jefe de producto de Crunchyroll. “Samsung ofrece una experiencia sin igual tanto para los apasionados como para los recién llegados al mundo del anime, permitiéndoles registrarse fácilmente y acceder a sus series favoritas directamente en la pantalla de su televisor”.

Crunchyroll alberga la mayor selección de títulos de anime del mundo, desde éxitos modernos como My Hero Academia, JUJUTSU KAISEN y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, hasta clásicos amados como Cowboy Bebop y One Piece, entre otros.

Con presencia en más de 200 países y territorios, Crunchyroll ofrece la biblioteca de anime más completa y la emisión simultánea de nuevas series poco después de su lanzamiento en Japón.

Cómo acceder a Crunchyroll en los Smart TV de Samsung

Los espectadores podrán encontrar fácilmente Crunchyroll en la tienda de aplicaciones de Samsung Smart TV, disponible en todos los televisores inteligentes Samsung fabricados entre 2017 y 2023.

Cómo suscribirse a Crunchyroll

El proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Recuerda que la aplicación Crunchyroll está disponible en más de 12 plataformas, incluidas la mayoría de las consolas de videojuegos.

Sobre Crunchyroll Game Vault

Disponible para jugar sin anuncios ni compras dentro de la aplicación, la creciente biblioteca de títulos premium de Crunchyroll Game Vault, que incluye River City Girls, Behind the Frame, inbento y más, se puede encontrar en la App Store, Google Play y Crunchyroll en más de 200 países y territorios.

Cómo acceder a los videojuegos exclusivos

Los nuevos fanáticos pueden registrarse o actualizar su suscripción a Crunchyroll Mega o Ultimate Fan para conseguir su propia clave para la bóveda y disfrutar de juegos y más de 1000 títulos de anime.

La línea de juegos premium para móviles de Crunchyroll Game Vault es una nueva oferta para los Miembros Premium que complementa la creciente biblioteca de títulos publicados por Crunchyroll Games, la división interactiva de Crunchyroll dedicada a las experiencias de juego de anime gratuito, incluyendo My Hero Academia: The Strongest Hero y el próximo One Punch Man: World, que está disponible desde el 31 de enero.